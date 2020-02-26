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Дизайн Xiaomi Black Shark 3 частично раскрыт в промо-видео

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MobilZone / Гаджеты
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Black Shark 3 от Xiaomi выйдет 3 марта, но сегодня компания также открыла предварительную регистрацию и опубликовала пару тизеров, раскрывающих дизайн телефона.
Теперь очевидно, что телефон будет предлагать 90 Гц дисплей с тактовой частотой дискретизации 270 Гц. Также имеется впечатляющая задержка отклика одним касанием пальца в 24 мс, в то время как касание несколькими пальцами регистрируется в 28 мс. Этого должно быть достаточно, чтобы минимизировать задержку ввода и обеспечить свободный и оптимальный игровой опыт.

В быстром сравнительном видео можно увидеть, что Black Shark 3 опережает Apple iPhone 11 Pro, OnePlus 7T Pro, Oppo Reno Ace и Asus ROG Phone II.


Видео также дает нам представление о передней части телефона, показывая дизайн, похожий на предшественник. У нас есть 3,5-мм аудиоразъем сверху и два фронтальных стереодинамика. Без зазубрин, без вырезов.
Что касается дизайна задней части, кажется, что он соответствует текущему языку дизайна серии - логотип со светодиодной подсветкой наряду с другими светодиодными акцентами и, как представляется, сочетание стекла и алюминия для задней панели. Мы скоро узнаем больше о телефоне.

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