Дизайн Xiaomi Black Shark 3 частично раскрыт в промо-видео

Black Shark 3 от Xiaomi выйдет 3 марта, но сегодня компания также открыла предварительную регистрацию и опубликовала пару тизеров, раскрывающих дизайн телефона.
Теперь очевидно, что телефон будет предлагать 90 Гц дисплей с тактовой частотой дискретизации 270 Гц. Также имеется впечатляющая задержка отклика одним касанием пальца в 24 мс, в то время как касание несколькими пальцами регистрируется в 28 мс. Этого должно быть достаточно, чтобы минимизировать задержку ввода и обеспечить свободный и оптимальный игровой опыт.
В быстром сравнительном видео можно увидеть, что Black Shark 3 опережает Apple iPhone 11 Pro, OnePlus 7T Pro, Oppo Reno Ace и Asus ROG Phone II.
Видео также дает нам представление о передней части телефона, показывая дизайн, похожий на предшественник. У нас есть 3,5-мм аудиоразъем сверху и два фронтальных стереодинамика. Без зазубрин, без вырезов.
Что касается дизайна задней части, кажется, что он соответствует текущему языку дизайна серии - логотип со светодиодной подсветкой наряду с другими светодиодными акцентами и, как представляется, сочетание стекла и алюминия для задней панели. Мы скоро узнаем больше о телефоне.
Теперь очевидно, что телефон будет предлагать 90 Гц дисплей с тактовой частотой дискретизации 270 Гц. Также имеется впечатляющая задержка отклика одним касанием пальца в 24 мс, в то время как касание несколькими пальцами регистрируется в 28 мс. Этого должно быть достаточно, чтобы минимизировать задержку ввода и обеспечить свободный и оптимальный игровой опыт.
В быстром сравнительном видео можно увидеть, что Black Shark 3 опережает Apple iPhone 11 Pro, OnePlus 7T Pro, Oppo Reno Ace и Asus ROG Phone II.
#BlackShark3 broke through again, raising the touch sampling rate to 270Hz.— Xiaomishka (@xiaomishka) February 25, 2020
The single-finger touch latency was reduced to 24ms, and the multi-finger touch latency was reduced to 28ms.
Comparison with #iPhone11Pro #oneplus7tpro #RenoAce #ROG2 pic.twitter.com/zsJOdTp0Dt
Видео также дает нам представление о передней части телефона, показывая дизайн, похожий на предшественник. У нас есть 3,5-мм аудиоразъем сверху и два фронтальных стереодинамика. Без зазубрин, без вырезов.
Что касается дизайна задней части, кажется, что он соответствует текущему языку дизайна серии - логотип со светодиодной подсветкой наряду с другими светодиодными акцентами и, как представляется, сочетание стекла и алюминия для задней панели. Мы скоро узнаем больше о телефоне.