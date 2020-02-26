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LG Q51 официально анонсирован: характеристики и цены

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MobilZone / Гаджеты
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LG представила свое последнее предложение среднего класса - Q51 - в Южной Корее. Устройство идентично ранее выпущенному LG K50 и останется эксклюзивным для трех операторов на родине производителя - LG Uplus, SK Telecom и KT.
Для начала у нас есть 6,5-дюймовый HD + дисплей с каплевидным вырезом для 13-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели разместилась тройная настройка камеры с 13-мегапиксельным основным датчиком, 5-мегапиксельной сверхширокой камерой и 2-мегапиксельным модулем глубины. Есть также емкостный сканер отпечатков пальцев и светодиодная вспышка.

MediaTek Helio P22 стоит у руля рядом с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти, которые расширяются через слот microSD. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, и он заряжается через порт USB Type-C.

Передняя часть программного обеспечения покрыта Android 10 с LG UX 9. Телефон также оснащен специальной кнопкой Google Assistant с левой стороны, NFC и стереодинамиками.


LG Q51 будет доступен в цветах Moonlight Titanium и Frozen White за 317 000 KRW ($ 260 / € 240). 
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