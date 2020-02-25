ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Объявлены глобальные версии Honor 9X Pro и View 30 Pro
18:00
В сети появились новые утечки будущей серии iPhone 12
16:00
iQOO 3 официально анонсирован: характеристики и цены
14:00
Realme X50 Pro 5G официально анонсирован: характеристики и цены
12:00
Huawei Mate Xs официально анонсирован
10:00
Huawei официально анонсировал MatePad Pro 5G
08:00
Стала известна официальная дата выхода серии Huawei P40
23:49
Какой лучше держатель для телефона в машину?
20:00
Запуск Black Shark 3 запланирован на начало марта
19:23
Huawei выпускает новый гибкий смартфон Huawei Mate Xs
18:00
Sony Xperia 10 II - новый флагман от Sony
16:00
Sony скоро анонсирует свой новый смартфон Sony Xperia 1 Mk II
15:05
Huawei проводит международную конференцию по цифровой трансформации в прямом эфире
14:00
DxOMark оценили фотовозможности OnePlus 7T Pro
12:19
Онлайн презентация мероприятия Huawei
12:00
OnePlus 8 Pro показался на живых изображениях
10:00
Стала известна дата анонса Meizu 17
08:00
Коронавирус заставляет Samsung временно закрыть свою фабрику Galaxy Z Flip
19:15
Galaxy Z Flip вся правда об экране
16:56
Первая партия Galaxy Z Flip была распродана за 7,5 часов
14:49
Sony представила свой первый смартфон с выемкой на экране
12:49
Три функции, которые многие хотели бы видеть в Windows 10
11:06
Google объявила дату релиза Android 11
18:19
Опубликованы первые рендеры Xiaomi Mi 10 Lite
15:57
Последний тизер iQOO 3 5G - практическое видео
13:35
Google тестирует новый жест двойного касания в Android 11
12:00
Для Black Shark 3 5G подтверждена быстрая зарядка и суперёмкая батарея
10:00
В сети появилось ещё больше информации о серии Huawei P40
08:12
Новый Oppo Reno3 Pro доступен для предварительного заказа
06:27
Apple работает над AirPods Pro «для бедных»
19:00
На китайский рынок пришлось почти половина всех продаж смартфонов 5G в 2019 году
17:30
Xiaomi представила 23.8-дюймовый моноблок
15:42
Samsung Galaxy Buds + получает новый вариант цвета
 Больше новостей
» » Объявлены глобальные версии Honor 9X Pro и View 30 Pro
-

Объявлены глобальные версии Honor 9X Pro и View 30 Pro

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
286
Как и его родительская компания Huawei, Honor старается изо всех сил адаптироваться к текущей неблагоприятной ситуации, когда ей приходится жить без Google Mobile Services. Компания прилагает много усилий для создания собственных альтернатив, и в настоящее время выпускает два новых телефона, которые позволят вам оценить его прогресс - Honor 9X Pro и V30 / View 30 Pro.

Глобальный, в данном конкретном случае, означает, что конкретные китайские приложения по умолчанию исчезли, и их заменила собственная HMS Huawei (Huawei Mobile Services). Цель ясна - разработать альтернативу Google на стороне пользователя и в облаке. Это сложная задача, если мы когда-нибудь ее увидим и даже если она будет выполнена безупречно, все равно придется привыкать как пользователям, так и к разработчикам.

С аппаратной точки зрения обе новые версии Honor View 30 Pro и 9X Pro идентичны своим китайским аналогам. Начиная с более бюджетного 9X Pro, он поставляется с 6,59-дюймовым дисплеем FHD + IPS. Без зазубрин, благодаря дизайну перископа для 16-мегапиксельной селфи-камеры f / 2.2. Под капотом - чипсет Kirin 810, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ расширяемой памяти.
Honor 9X Pro

Основная камера оснащена 48-мегапиксельным сенсором и объективом f / 1.8, а также имеет сверхширокий модуль 8-мегапиксельной камеры f / 2.4 и 2-мегапиксельный датчик глубины.
Honor 9X Pro

Аккумулятор телефона емкостью 4000 мАч оснащен 3,5-мм разъемом, FM-радиоприемником и боковым сканером отпечатков пальцев.
Honor 9X Pro

Honor 9X Pro будет доступен во Франции, Германии, Нидерландах, Египте, Королевстве Саудовской Аравии и Малайзии, начиная с марта 2020 года, с MSRP в размере 249 евро.

Honor V30 Pro выходит на мировой рынок под новым именем - View 30 Pro, но предлагает тот же 6,57-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD +. Его 32-мегапиксельная камера для селфи F / 2.0 имеет отверстие с 8-мегапиксельной сверхширокой камерой F / 2.2.
Honor View 30 Pro

View 30 Pro оснащен флагманским чипсетом Kirin 990 5G и более мощной камерой заднего вида - 40-мегапиксельной камерой f / 1.6, 8-мегапиксельной фотокамерой 3 / 2,4 с телеобъективом и 12-мегапиксельной камерой f / 2.2.

Honor View 30 имеет большой аккумулятор емкостью 4100 мАч с проводной мощностью 40 Вт, быстрой беспроводной связью 27 Вт и даже поддержкой обратной зарядки.
Honor View 30 Pro

Вы получаете 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ памяти, но нет слота для карт памяти для расширения. По сравнению с 9x Pro, View 30 Pro также пропускает разъем 3,5 мм и FM-радио. Тем не менее, он включает в себя NFC и ИК-бластер.
Honor View 30 Pro
Prostotech google play Prostotech google play