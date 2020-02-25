Объявлены глобальные версии Honor 9X Pro и View 30 Pro

Honor 9X Pro

Honor 9X Pro

Honor 9X Pro

Honor View 30 Pro

Honor View 30 Pro

Honor View 30 Pro

Как и его родительская компания Huawei, Honor старается изо всех сил адаптироваться к текущей неблагоприятной ситуации, когда ей приходится жить без Google Mobile Services. Компания прилагает много усилий для создания собственных альтернатив, и в настоящее время выпускает два новых телефона, которые позволят вам оценить его прогресс - Honor 9X Pro и V30 / View 30 Pro.Глобальный, в данном конкретном случае, означает, что конкретные китайские приложения по умолчанию исчезли, и их заменила собственная HMS Huawei (Huawei Mobile Services). Цель ясна - разработать альтернативу Google на стороне пользователя и в облаке. Это сложная задача, если мы когда-нибудь ее увидим и даже если она будет выполнена безупречно, все равно придется привыкать как пользователям, так и к разработчикам.С аппаратной точки зрения обе новые версии Honor View 30 Pro и 9X Pro идентичны своим китайским аналогам. Начиная с более бюджетного 9X Pro, он поставляется с 6,59-дюймовым дисплеем FHD + IPS. Без зазубрин, благодаря дизайну перископа для 16-мегапиксельной селфи-камеры f / 2.2. Под капотом - чипсет Kirin 810, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ или 256 ГБ расширяемой памяти.Основная камера оснащена 48-мегапиксельным сенсором и объективом f / 1.8, а также имеет сверхширокий модуль 8-мегапиксельной камеры f / 2.4 и 2-мегапиксельный датчик глубины.Аккумулятор телефона емкостью 4000 мАч оснащен 3,5-мм разъемом, FM-радиоприемником и боковым сканером отпечатков пальцев.Honor 9X Pro будет доступен во Франции, Германии, Нидерландах, Египте, Королевстве Саудовской Аравии и Малайзии, начиная с марта 2020 года, с MSRP в размере 249 евро.Honor V30 Pro выходит на мировой рынок под новым именем - View 30 Pro, но предлагает тот же 6,57-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FullHD +. Его 32-мегапиксельная камера для селфи F / 2.0 имеет отверстие с 8-мегапиксельной сверхширокой камерой F / 2.2.View 30 Pro оснащен флагманским чипсетом Kirin 990 5G и более мощной камерой заднего вида - 40-мегапиксельной камерой f / 1.6, 8-мегапиксельной фотокамерой 3 / 2,4 с телеобъективом и 12-мегапиксельной камерой f / 2.2.Honor View 30 имеет большой аккумулятор емкостью 4100 мАч с проводной мощностью 40 Вт, быстрой беспроводной связью 27 Вт и даже поддержкой обратной зарядки.Вы получаете 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ или 256 ГБ памяти, но нет слота для карт памяти для расширения. По сравнению с 9x Pro, View 30 Pro также пропускает разъем 3,5 мм и FM-радио. Тем не менее, он включает в себя NFC и ИК-бластер.