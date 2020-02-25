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В сети появились новые утечки будущей серии iPhone 12

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MobilZone / Гаджеты
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Несмотря на то, что у нас есть достаточно времени, чтобы увидеть iPhone следующего поколения от Apple, поезд слухов уже начинает набирать обороты. Последний отчет поступил от японской Macotakara и утверждает, что следующие флагманы iPhone могут поставляться с новым стандартом подключения Wi-Fi малой дальности.
Стандарт 802.11ay, который все еще находится на стадии разработки, использует 60 ГГц спектр для передачи данных с высокой пропускной способностью. Описывается, что новый стандарт работает аналогично Bluetooth, но с заметно более высокими скоростями передачи данных. Возможный вариант использования этого - для улучшенной передачи AirDrop между совместимыми моделями iPhone 12. Это все еще ранний слух, поэтому мы не будем воспринимать это слишком серьезно.

В отчетах также говорится, что мы можем увидеть давно известные слухи об NFC AirTags вместе с линейкой iPhone 12. В новом отчете утверждается, что они будут оснащены возможностями беспроводной зарядки, а также будут совместимы с моделями iPhone 11 и 11 Pro.
Согласно последним оценкам отчета, Apple ожидает, что в 2020 году iPhone 12 будет поставлять 100 миллионов устройств. Мы, вероятно, получим модели iPhone 12 трех размеров с моделями Pro, оснащенными дисплеями ProMotion 120 Гц, а также новыми 3D-сенсорными камерами и оперативной памятью до 6 ГБ.

Ожидается, что будет возвращен дизайн iPhone 4 дня с плоской металлической рамой, а модели Pro работают в сетях 5W mmWave и Sub-6 ГГц. iPhone 12 начального уровня сохранит двойную настройку задней камеры, 4 ГБ оперативной памяти и поддерживает только 5 ГГц с частотой ниже 6 ГГц.
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