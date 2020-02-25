ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

16:00
iQOO 3 официально анонсирован: характеристики и цены
14:00
Realme X50 Pro 5G официально анонсирован: характеристики и цены
12:00
Huawei Mate Xs официально анонсирован
10:00
Huawei официально анонсировал MatePad Pro 5G
08:00
Стала известна официальная дата выхода серии Huawei P40
23:49
Какой лучше держатель для телефона в машину?
20:00
Запуск Black Shark 3 запланирован на начало марта
19:23
Huawei выпускает новый гибкий смартфон Huawei Mate Xs
18:00
Sony Xperia 10 II - новый флагман от Sony
16:00
Sony скоро анонсирует свой новый смартфон Sony Xperia 1 Mk II
15:05
Huawei проводит международную конференцию по цифровой трансформации в прямом эфире
14:00
DxOMark оценили фотовозможности OnePlus 7T Pro
12:19
Онлайн презентация мероприятия Huawei
12:00
OnePlus 8 Pro показался на живых изображениях
10:00
Стала известна дата анонса Meizu 17
08:00
Коронавирус заставляет Samsung временно закрыть свою фабрику Galaxy Z Flip
19:15
Galaxy Z Flip вся правда об экране
16:56
Первая партия Galaxy Z Flip была распродана за 7,5 часов
14:49
Sony представила свой первый смартфон с выемкой на экране
12:49
Три функции, которые многие хотели бы видеть в Windows 10
11:06
Google объявила дату релиза Android 11
18:19
Опубликованы первые рендеры Xiaomi Mi 10 Lite
15:57
Последний тизер iQOO 3 5G - практическое видео
13:35
Google тестирует новый жест двойного касания в Android 11
12:00
Для Black Shark 3 5G подтверждена быстрая зарядка и суперёмкая батарея
10:00
В сети появилось ещё больше информации о серии Huawei P40
08:12
Новый Oppo Reno3 Pro доступен для предварительного заказа
06:27
Apple работает над AirPods Pro «для бедных»
19:00
На китайский рынок пришлось почти половина всех продаж смартфонов 5G в 2019 году
17:30
Xiaomi представила 23.8-дюймовый моноблок
15:42
Samsung Galaxy Buds + получает новый вариант цвета
14:13
Oppo перенесет запуск своего смартфона Find X2
10:51
Apple рассматривает возможность позволить пользователям iPhone менять свои приложения по умолчанию
 Больше новостей
» » iQOO 3 официально анонсирован: характеристики и цены
-

iQOO 3 официально анонсирован: характеристики и цены

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
520
Мы увидели лавину слухов и тизеров, но теперь все официально - игровой суббренд vivo показал смартфон iQOO 3 5G. Он поставляется с набором микросхем Snapdragon 865, технологией жидкостного охлаждения, оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1, множеством программных настроек для геймеров и сверхбыстрой зарядкой, поэтому вам не придется долго выключать телефон.
Vivo iQOO 3 5G имеет 6,44-дюймовый дисплей Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD +. Внизу находится сканер отпечатков пальцев, а в правом верхнем углу, вмонтированном в отверстие, находится 16-мегапиксельная селфи-камера. Бренд называет экран «Polar View Display», и в некоторых сценариях он может достигать яркости до 1200 нит и поддерживает воспроизведение контента HDR10 +. Он оснащен частотой дискретизации 180 Гц для минимизации задержки на входе, но имеет стандартную частоту обновления 60 Гц.
На задней панели расположены четыре камеры - основное устройство Sony IMX582 с разрешением 48 мегапикселей / 1,8 и телеобъектив 13 мегапикселей f / 2,46, сверхширокоугольный снимок 13 мегапикселей f / 2,2 и датчик глубины 2 мегапикселя.
Одной из ключевых тем обсуждения iQOO 3 является возможность подключения к сети 5G. Телефон представляет дебют саббренда в Индии, но без коммерчески доступных сетей 5G он послужит скорее защитой от будущего.
Vivo iQOO 3 5G обладает возможностями Super FlashCharge мощностью 55 Вт - компания заявляет, что она может пополнить половину аккумулятора на 4440 мАч за 15 минут. Пользовательский интерфейс телефона называется iQOO UI 1.0, основан на Android 10 и имеет ультра игровой режим, который позволяет блокировать уведомления и звонки во время игры, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы.

Он также оснащен двумя наплечными клавишами, которые компания называет кнопками Monster Touch. Есть 4D вибрации игры, которые имитируют отдачу при стрельбе из ружья во время игры. Удержание двух клавиш может активировать режим Monster, который запускает набор микросхем на 100%, что может в некоторых случаях минимизировать задержку, но, безусловно, будет облагаться налогом на батарею.
iQOO 3 5G

IQOO 3 от vivo поступит в продажу в трех версиях - 8/128 ГБ по цене 36 990 рупий (515 долл. США / 475 евро) и 8/256 ГБ по цене 39 990 рупий (555 долл. США / 512 евро). Третий вариант - единственный, который поддерживает 5G, поставляется с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти и будет стоить 44 990 рупий (625 долл. США / 575 евро).

Первые продажи запланированы на 4 марта в полдень по индийскому времени и состоятся на iqoo.com и Flipkart.
Prostotech google play Prostotech google play