iQOO 3 официально анонсирован: характеристики и цены

Мы увидели лавину слухов и тизеров, но теперь все официально - игровой суббренд vivo показал смартфон iQOO 3 5G. Он поставляется с набором микросхем Snapdragon 865, технологией жидкостного охлаждения, оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1, множеством программных настроек для геймеров и сверхбыстрой зарядкой, поэтому вам не придется долго выключать телефон.
Vivo iQOO 3 5G имеет 6,44-дюймовый дисплей Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD +. Внизу находится сканер отпечатков пальцев, а в правом верхнем углу, вмонтированном в отверстие, находится 16-мегапиксельная селфи-камера. Бренд называет экран «Polar View Display», и в некоторых сценариях он может достигать яркости до 1200 нит и поддерживает воспроизведение контента HDR10 +. Он оснащен частотой дискретизации 180 Гц для минимизации задержки на входе, но имеет стандартную частоту обновления 60 Гц.
На задней панели расположены четыре камеры - основное устройство Sony IMX582 с разрешением 48 мегапикселей / 1,8 и телеобъектив 13 мегапикселей f / 2,46, сверхширокоугольный снимок 13 мегапикселей f / 2,2 и датчик глубины 2 мегапикселя.
Одной из ключевых тем обсуждения iQOO 3 является возможность подключения к сети 5G. Телефон представляет дебют саббренда в Индии, но без коммерчески доступных сетей 5G он послужит скорее защитой от будущего.
Vivo iQOO 3 5G обладает возможностями Super FlashCharge мощностью 55 Вт - компания заявляет, что она может пополнить половину аккумулятора на 4440 мАч за 15 минут. Пользовательский интерфейс телефона называется iQOO UI 1.0, основан на Android 10 и имеет ультра игровой режим, который позволяет блокировать уведомления и звонки во время игры, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы.
Он также оснащен двумя наплечными клавишами, которые компания называет кнопками Monster Touch. Есть 4D вибрации игры, которые имитируют отдачу при стрельбе из ружья во время игры. Удержание двух клавиш может активировать режим Monster, который запускает набор микросхем на 100%, что может в некоторых случаях минимизировать задержку, но, безусловно, будет облагаться налогом на батарею.
IQOO 3 от vivo поступит в продажу в трех версиях - 8/128 ГБ по цене 36 990 рупий (515 долл. США / 475 евро) и 8/256 ГБ по цене 39 990 рупий (555 долл. США / 512 евро). Третий вариант - единственный, который поддерживает 5G, поставляется с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти и будет стоить 44 990 рупий (625 долл. США / 575 евро).
Первые продажи запланированы на 4 марта в полдень по индийскому времени и состоятся на iqoo.com и Flipkart.
Vivo iQOO 3 5G имеет 6,44-дюймовый дисплей Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD +. Внизу находится сканер отпечатков пальцев, а в правом верхнем углу, вмонтированном в отверстие, находится 16-мегапиксельная селфи-камера. Бренд называет экран «Polar View Display», и в некоторых сценариях он может достигать яркости до 1200 нит и поддерживает воспроизведение контента HDR10 +. Он оснащен частотой дискретизации 180 Гц для минимизации задержки на входе, но имеет стандартную частоту обновления 60 Гц.
На задней панели расположены четыре камеры - основное устройство Sony IMX582 с разрешением 48 мегапикселей / 1,8 и телеобъектив 13 мегапикселей f / 2,46, сверхширокоугольный снимок 13 мегапикселей f / 2,2 и датчик глубины 2 мегапикселя.
Одной из ключевых тем обсуждения iQOO 3 является возможность подключения к сети 5G. Телефон представляет дебют саббренда в Индии, но без коммерчески доступных сетей 5G он послужит скорее защитой от будущего.
Vivo iQOO 3 5G обладает возможностями Super FlashCharge мощностью 55 Вт - компания заявляет, что она может пополнить половину аккумулятора на 4440 мАч за 15 минут. Пользовательский интерфейс телефона называется iQOO UI 1.0, основан на Android 10 и имеет ультра игровой режим, который позволяет блокировать уведомления и звонки во время игры, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы.
Он также оснащен двумя наплечными клавишами, которые компания называет кнопками Monster Touch. Есть 4D вибрации игры, которые имитируют отдачу при стрельбе из ружья во время игры. Удержание двух клавиш может активировать режим Monster, который запускает набор микросхем на 100%, что может в некоторых случаях минимизировать задержку, но, безусловно, будет облагаться налогом на батарею.
IQOO 3 от vivo поступит в продажу в трех версиях - 8/128 ГБ по цене 36 990 рупий (515 долл. США / 475 евро) и 8/256 ГБ по цене 39 990 рупий (555 долл. США / 512 евро). Третий вариант - единственный, который поддерживает 5G, поставляется с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти и будет стоить 44 990 рупий (625 долл. США / 575 евро).
Первые продажи запланированы на 4 марта в полдень по индийскому времени и состоятся на iqoo.com и Flipkart.