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Realme X50 Pro 5G официально анонсирован: характеристики и цены

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MobilZone / Гаджеты
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Realme представила свой первый смартфон с 5G в январе, и теперь компания провела и выпустила настоящий флагман для мировой сцены - Realme X50 Pro. Телефон поставляется на Snapdragon 865, с универсальной настройкой камеры и ведущей в классе быстрой зарядкой 65 Вт.
Realme оснастила X50 Pro 6,44-дюймовым FullHD + Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, который находится за листом стекла Gorilla Glass 5. Под панелью находится сканер - Realme сообщает, что датчик может сканировать ваш отпечаток пальца за 0,27 секунды.
Realme X50 Pro 5G в цвете Rust Red

Чипсет Snapdragon 865 связан с модемом 5G и оперативной памятью LPDDR5 объемом до 12 ГБ (есть также варианты на 6 и 8 ГБ). Что касается хранилища, X50 Pro будет иметь 128 ГБ или 256 ГБ UFS 3.0 с TurboWrite и Host Performance Booster, которые обеспечивают скорость записи и чтения до 760 МБ / с и 1900 МБ / с соответственно.

Realme X50 Pro имеет четыре камеры сзади, основная из которых использует 64-мегапиксельный датчик Samsung ISOCELL GW1 за объективом F / 1.8. Это имидж-сканер Tetracell, который обычно выводит 16-мегапиксельные изображения с биннингом 4: 1.

К нему присоединяется 8-мегапиксельная камера со сверхширокоугольным объективом F / 2.3 с PDAF и 119-градусным фокусным расстоянием и 12-мегапиксельный телеобъектив с 12-мегапиксельной камерой за объективом F / 2.5. Наконец, есть черно-белый портретный модуль, который в основном является датчиком глубины для улучшения ваших снимков с боке.
Realme X50 Pro 5G в цвете Moss Green

Есть еще два датчика в перфорированном отверстии на передней панели. Большой 32-мегапиксельный датчик Sony IMX616 соединяется с 8-мегапиксельным сверхшироким модулем, когда вам нужно уместить всех своих друзей в кадре.

Realme X50 Pro поставляется с поддержкой SuperDart Flash Charge мощностью 65 Вт, которая позволяет заряжать батарею емкостью 4200 мАч за 35 минут, а всего за 20 минут она может достигать 60%, что должно помочь вам в течение дня. Зарядное устройство в розничной упаковке имеет разновидность GaN, что означает, что оно меньше и эффективнее, чем современные зарядные устройства Super VOOC 2.0.
X50 Pro также поддерживает 18 Вт решения для быстрой зарядки / подачи энергии и 30 Вт VOOC 4.0 Flash Charge, что означает, что вы можете использовать практически любое современное быстрое зарядное устройство на рынке и при этом получить достаточно быстрое пополнение заряда.

Телефон поступит с пользовательским интерфейсом Realme на базе Android 10.
Среди других особенностей - стереодинамики, NFC и Google Pay, а также система парового охлаждения, обеспечивающая прохладу во время длительных игровых сессий.

Realme поступит в продажу в Moss Green и Rust Red. Смартфон будет стоить 599 евро за базовую конфигурацию 8 ГБ + 128 ГБ, 669 евро за двойное хранилище и 749 евро за топовую версию 12 ГБ / 256 ГБ.
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