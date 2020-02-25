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Huawei Mate Xs официально анонсирован

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MobilZone / Гаджеты
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Huawei представила складной Mate X на прошлогодней выставке MWC, и хотя его появление на рынке несколько раз откладывалось, его преемник гораздо более пунктуален. Компания только что представила Huawei Mate Xs, который добавляет немного блеска к уже великолепной формуле.

Новый складной телефон поставляется с чипсетом Kirin 990 5G, улучшенной структурой петель и улучшенной системой охлаждения, при этом экран, камеры и общий дизайн практически не изменились.

Huawei Mate Xs имеет двухслойную структуру с дополнительной прочностью по сравнению со складной OLED-панелью - это сэндвич из двух полиамидных пленок с оптически прозрачным клеем между ними. Диагональ развернутого дисплея остается 8” с разрешением 2480 x 2200 пикселей.

Когда Mate Xs складывается, появляется основной 6,6-дюймовый экран с соотношением сторон 19,5: 9, в то время, как задняя часть имеет очень высокий экран 25: 9.
Huawei Mate Xs имеет 40-мегапиксельный f / 1.8 основной датчик, 8-мегапиксельный f / 2.4 телеобъектив с OIS и 16-мегапиксельную f / 2.2 сверхзвуковую камеру. Также имеется модуль ToF для еще лучшего обнаружения краев и великолепных снимков боке.

Передних камер нет - вы просто складываете Mate Xs и делаете селфи, глядя на обратную сторону сложенного устройства.

На внутренней стороне Mate Xs установлен новый шарнир Falcon Wing, который, по словам Huawei, должен быть более прочным. Это выглядит немного лучше, но спереди складка, где сгибы панели остаются видимыми.

Аккумулятор Mate Xs составляет 4500 мАч с возможностью быстрой зарядки 55 Вт, при этом в комплект входит необходимое зарядное устройство.
Huawei Mate Xs

Huawei Mate Xs поставляется с EMUI 10, основанным на версии Android 10 с открытым исходным кодом, и неудивительно, что сервисы Google отсутствуют. Huawei полагается на свою экосистему под названием HMS (Huawei Mobile Services), над которой он интенсивно работает, но при этом все еще не хватает множества важных приложений.
Цена телефона 8/512 ГБ составляет 2499 евро, и его продажи начнутся в следующем месяце, подтвердил Ричард Ю, генеральный директор Huawei.
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