Стала известна официальная дата выхода серии Huawei P40

Мы уже знали, что серия Huawei P40 выйдет в марте, но теперь у нас есть более конкретная дата, которую мы с нетерпением ждем. Во время запуска Mate Xs Ричард Ю подтвердил, что предстоящие флагманы серии P40 станут официальными 26 марта в Париже, Франция.
Мы уже видели множество утечек и слухов о следующих флагманских телефонах Huawei, поэтому нам есть над чем поработать. Мы ожидаем три модели P40, во главе с P40 Premium Edition с массивом из пяти камер, оснащенным телеобъективом с 10-кратным оптическим увеличением и перископом.
P40 Pro должен иметь по-прежнему впечатляющий 125-мм телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, наряду с 52-мегапиксельной основной камерой, 40-мегапиксельной киносъемкой и 8-мегапиксельным телеобъективом.
Vanilla P40, с другой стороны, будет предлагать перископ с 3-кратным оптическим увеличением и те же три другие камеры, что и у модели Pro.
Все три модели также оснащены поддержкой Wi-Fi 6+, которая теоретически может достигать скоростей до 1200 Мбит / с. Кроме того, все модели P40 будут иметь двухрежимное подключение 5G. До большого события осталось больше месяца, и мы обязательно узнаем больше информации о серии P40 в дни, предшествующие этому событию.
Мы уже видели множество утечек и слухов о следующих флагманских телефонах Huawei, поэтому нам есть над чем поработать. Мы ожидаем три модели P40, во главе с P40 Premium Edition с массивом из пяти камер, оснащенным телеобъективом с 10-кратным оптическим увеличением и перископом.
P40 Pro должен иметь по-прежнему впечатляющий 125-мм телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом, наряду с 52-мегапиксельной основной камерой, 40-мегапиксельной киносъемкой и 8-мегапиксельным телеобъективом.
Vanilla P40, с другой стороны, будет предлагать перископ с 3-кратным оптическим увеличением и те же три другие камеры, что и у модели Pro.
Все три модели также оснащены поддержкой Wi-Fi 6+, которая теоретически может достигать скоростей до 1200 Мбит / с. Кроме того, все модели P40 будут иметь двухрежимное подключение 5G. До большого события осталось больше месяца, и мы обязательно узнаем больше информации о серии P40 в дни, предшествующие этому событию.