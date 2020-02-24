Huawei выпускает новый гибкий смартфон Huawei Mate Xs





Разработанный на базе признанного критиками Huawei Mate X, новый смартфон был усовершенствован благодаря более мощному SoC и уникальному шарнирному механизму

Барселона, 24 февраля 2020 г. — Во время виртуальной пресс-конференции TOGETHER, Connecting Possibilities подразделение Huawei Consumer Business Group (BG) представило Huawei Mate Xs, новую модель революционного гибкого смартфона Huawei Mate X. Оснащенный новейшими технологиями, Huawei Mate Xs является ведущим смартфоном бренда. Такие характеристики, как процессор 5G SoC Kirin 990 и улучшенный дизайн Falcon Wing («Крыло сокола»), обеспечивают высокую производительность и замечательный пользовательский опыт в обоих режимах — смартфона и планшета.

«Huawei Mate X стал нашей первой моделью в категории гибких смартфонов и установил стандарт для всей отрасли. Huawei Mate Xs повышает планку благодаря еще более мощным возможностям подключения и интегрированному опыту взаимодействия с пользователем. Это самый быстрый смартфон с поддержкой 5G в своем классе», — сказал Ричард Ю (Richard Yu), генеральный директор Huawei Consumer Business Group.

Раскройте безграничные возможности

Huawei Mate Xs дарит невероятный опыт просмотра FullView благодаря 8-дюймовому гибкому дисплею с новым шарнирным механизмом. Впервые введенный для Huawei Mate Xs, дизайн Falcon Wing включает в себя более 100 взаимосвязанных деталей, работающих в идеальной гармонии. Новая технология позволяет улучшить восприятие изображения, гарантируя бесперебойную работу одновременно в двух режимах.

Сделанный из металла на основе циркония, обновленный шарнирный механизм является намного более надежным и обеспечивает сгибание устройства на 180 градусов.

Huawei Mate Xs оснащен гибким дисплеем с инновационной двухслойной полимерной структурой. Гибкий дисплей изготовлен с использованием фирменной техники Huawei, по которой два слоя из полиимида скрепляются с помощью прозрачного клея. Этот уникальный материал обеспечивает отличное качество изображения, насыщенность цвета и яркость экрана, при этом сохраняя прочность дисплея.

Huawei Mate Xs в сложенном виде представляет собой мощный смартфон с двумя экранами — 6,6-дюймовым основным и 6,38-дюймовым дополнительным. В развернутом виде смартфон становится 8-дюймовым планшетом, который обеспечивает невероятный опыт просмотра во многих сценариях, не имеющий аналогов среди других смартфонов.

Huawei Mate Xs поддерживает систему охлаждения, разработанную для гибких смартфонов. Она работает на базе гибкого графита с микроскопическими щелями, которые позволяют ему складываться вместе с устройством и равномерно покрывать всю площадь смартфона для эффективного охлаждения.

Разработанная специально для Huawei Mate Xs, антенная система 5G демонстрирует достижения Huawei в области телекоммуникационных технологий. Антенна обеспечивает высокоскоростное и стабильное 5G-соединение.

Ведущая продуктивность и подключение 5G

Huawei Mate Xs работает на базе передового процессора Huawei Kirin 990 5G. SoC включает в себя 8-ядерный центральный процессор, состоящий из двух супербольших ядер Cortex-A76, двух больших ядер Cortex-A76 и четырех Cortex-A55, работающих на базовой частоте 2,86 ГГц.

Обработку графики обеспечивает 16-ядерный графический процессор Mali-G76, а проектирование ИИ осуществляется нейроморфным процессором, построенным на архитектуре Huawei Da Vinci.

Kirin 990 5G SoC оснащен встроенным 5G-модемом, обеспечивающим более высокую производительность и улучшенное 5G-подключение. SoC совместим с сетями 2G, 3G, 4G, а также режимами 5G NSA и SA. Кроме того, SoC поддерживает полный диапазон 5G и технологию Dual SIM Dual Standby, позволяющую одновременно использовать 5G и 4G SIM-карты.

Huawei Mate Xs поддерживает лучшую в своем классе систему флагманских камер, которая является визитной карточкой компании. Система Quad-камер SuperSensing Leica расположена вдоль боковой панели смартфона. Она включает 40-мегапиксельную основную камеру (широкоугольная, диафрагма f/1.8), 16-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру (диафрагма f/2.2), 8-мегапиксельную телефотокамеру (диафрагма f/2.4, OIS) и камеру 3D Depth Sensing. Система камер поддерживает оптическую и ИИ-оптимизацию изображений для съемки четких фотографий, а также 30-кратный гибридный зум. Это система камер для различных сценариев съемки со значением ISO 204800 для качественных фотографий в условиях слабого освещения.

Huawei Mate Xs радикально меняет селфи, открывая пользователям все преимущества системы Quad-камер, которая обычно используется для фотографий с тыльной стороны смартфона. Однако, просто развернув Huawei Mate Xs, пользователи могут использовать дополнительный экран для съемки селфи. Кроме того, портретная съемка становится еще более интерактивной. Объект съемки и фотограф работают в унисон, чтобы создать стилизованные и привлекательные снимки.

Мультизадачность нового уровня

Huawei Mate Xs легко трансформируется в увеличенный цифровой экран. Сгиб фиксируется с помощью кнопки на боковой панели.

Гибкий смартфон поддерживает многооконный режим Multi-Window, позволяющий отображать рядом два приложения и одновременно взаимодействовать с ними. Текст, изображения и документы можно легко перемещать, так же как и перетаскивать контент из одного приложения в другое.

Панель, расположенная внизу экрана, позволяет пользователям быстро запускать приложения. Когда два приложения открыты одновременно, пользователи могут запустить третье с помощью функции «Плавающее окно» (Floating Window) для выполнения простых задач, таких как ответ на текстовое сообщение, без выхода из текущих программ.

Huawei Mate Xs поддерживает интерфейс пользователя EMUI 10.0.1 на базе операционной системы Android Open Source Project. Он обеспечивает не только улучшенную производительность и повышенную безопасность, но и поддерживает функцию Multi-screen Collaboration («Совместная работа на нескольких экранах»), разработанную на базе распределенной технологии от Huawei. Она стирает грани между устройствами Windows и Android. Благодаря этой революционной функции для нескольких устройств пользователи могут легко передавать файлы с Huawei Mate Xs на ноутбук Huawei MateBook, а также управлять двумя системами с одного дисплея.

Поддержка Huawei AppGallery

Huawei Mate Xs станет одним из первых устройств компании с обновленным фирменным магазином приложений Huawei AppGallery.

Huawei AppGallery открывает доступ к высококачественным глобальным и популярным приложениям и инновационным возможностям, таким как экосистема HiAI от Huawei, для создания интеллектуальных приложений, возможностей подключения, медиа и безопасности.

Рекомендованная цена Huawei Mate Xs — 2 499 евро. Уже скоро Huawei Mate Xs появится и в Украине.

Технические характеристики