Huawei проводит международную конференцию по цифровой трансформации в прямом эфире

Подразделение Huawei Enterprise Business Group проводит с 24 по 27 февраля конференцию по цифровой трансформации 2020 года. Мероприятие транслируется в прямом эфире для мировой аудитории и включает шесть мероприятий в Шэньчжэне, Великобритании, Швейцарии и т.д. Кроме того, конференцию можно посмотреть в прямом эфире в социальных сетях на английском языке и с переводом на китайский.

Ключевая речь № 1: Саммит по промышленной цифровой трансформации — «История интеллектуального мира» (10:00-11:40, 24 февраля, по барселонскому времени (GMT+1))

228 из 500 крупнейших мировых компаний и более 700 городов мира выбрали Huawei своим партнером по цифровой трансформации. Компания имеет большой опыт в предоставлении клиентам услуг по реализации цифровой трансформации.

На второй саммит по промышленной цифровой трансформации Huawei пригласил первопроходцев в сфере цифровой трансформации из правительственного, транспортного и финансового секторов. Гости из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) и аэропорта Шэньчжэнь выступили в прямом эфире с ключевыми речами на тему интеллектуального мира.

Ключевая речь № 2: «Запуск ведущих продуктов и флагманских решений Huawei Enterprise BG» (10:00-11:35, 25 февраля, по барселонскому времени (GMT+1))

Цифровая трансформация предприятий требует внедрения инновационных информационно-коммуникационных технологий для достижения успеха в бизнесе и построения интеллектуального будущего. С развитием стандарта Wi-Fi 6, 5G и ИИ кампусные сети предприятий испытывают значительные трансформации в работе приложений, сетей и режимов покрытия. Центр обработки данных нового поколения, использующий ИИ-технологии, будет намного более быстрым, простым в установке, надежным и энергоэффективным.

Huawei выпустит новое умное решение для кампусов (HiCampus) и новое интеллектуальное решение для ЦОД (HiDC), а также высококачественные продукты для корпоративного рынка, в частности Wi-Fi 6, флэш-память, полностью оптическую сеть и литиевый аккумулятор.

Технический форум № 1: сессия по переосмыслению IP (14:30-16:30, 25 февраля, по барселонскому времени (GMT+1))

Что нового относительно стандарта Wi-Fi 6? Как он может изменить корпоративные и кампусные сети? Осама Абул-Магд (Osama Aboul-Magd), председатель рабочей группы IEEE 802/11ax, и Андрэ Кайнднесс (Andre Kindness), главный аналитик Forrester, поделятся наработками, перспективами и примерами применения Wi-Fi 6 в кампусных сетях и отраслях.

Технический форум № 2: сессия по хранению данных (10:00-12:00, 26 февраля, по барселонскому времени (GMT+1))

В 5G-эпоху роста объема данных как обеспечить цифровую трансформацию для инфраструктуры данных, например, интеллектуальное хранение данных на базе ИИ, чтобы максимально увеличить значение данных? Эксперты из EANTC AG и Huawei расскажут, как решение для хранения данных от Huawei поможет внедрить инновации в IT-инфраструктуре и определить ценность данных в эпоху 5G.

Технический форум № 3: сессия по корпоративным сервисам (10:00-11:00, 27 февраля, по барселонскому времени (GMT+1))

Как эффективно и быстро построить и поддерживать ведущие глобальные ЦОД при цифровой трансформации? Как развивать новые цифровые таланты, отвечающие требованиям отрасли? На сессии Huawei представит интеллектуальное сервисное решение DC и свою ИКТ-программу ICT Academy Program V2.0.

Технический форум № 4: сессия по многопользовательскому ЦОД (MTDC) (14:00-15:40, 27 февраля, по барселонскому времени (GMT+1))

Какова тенденция развития интеллектуального облачного ЦОД? Как построить многопользовательский ЦОД с высоким индексом рентабельности инвестиций (ROI)? Технические эксперты Huawei и партнеры расскажут об экосистеме интернет-отрасли и тенденциях ее развития, а также о умных инновациях для ЦОД. Кроме того, Huawei представит новые продукты, такие как DC908 800G, FusionDC 2.0 и FusionPower с модулем питания на 100 кВА.