Запуск Black Shark 3 запланирован на начало марта

Следующий игровой телефон Black Shark появится 3 марта. Компания готова представить свое первое устройство с поддержкой 5G - Black Shark 3.
Телефон поставляется на Snapdragon 865 в паре с 16 ГБ оперативной памяти и 120 Гц QHD дисплеем. Кроме того, мы ожидаем увидеть батарею емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт.
Некоторое время назад Black Shark объявила о своем партнерстве с игровым гигантом Tencent для специального выпуска игрового телефона, а также с оптимизацией программного обеспечения для будущих устройств Black Shark.
Официальный пост Weibo для события Black Shark 3 был опубликован на устройстве под названием Tencent Black Shark 3, которое почти подтверждает, что мы увидим первый продукт от сотрудничества двух компаний на большом мероприятии 3 марта.
Телефон поставляется на Snapdragon 865 в паре с 16 ГБ оперативной памяти и 120 Гц QHD дисплеем. Кроме того, мы ожидаем увидеть батарею емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт.
Некоторое время назад Black Shark объявила о своем партнерстве с игровым гигантом Tencent для специального выпуска игрового телефона, а также с оптимизацией программного обеспечения для будущих устройств Black Shark.
Официальный пост Weibo для события Black Shark 3 был опубликован на устройстве под названием Tencent Black Shark 3, которое почти подтверждает, что мы увидим первый продукт от сотрудничества двух компаний на большом мероприятии 3 марта.