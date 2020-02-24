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Sony Xperia 10 II - новый флагман от Sony

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MobilZone / Гаджеты
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Флагман Xperia 1 II и профессиональный инструмент Xperia Pro были звездами сегодняшнего мероприятия Sony, но Xperia 10 II (произносится Xperia Ten Mark Two) вполне может стать бестселлером.

Телефон оснащен эффективным чипсетом Snapdragon 665 (4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти), тремя камерами (сверхширокой, обычной и телефонной) и самой большой на сегодняшний день батареей среди среднего класса Sony.
Xperia 10 II оснащен 6-дюймовой OLED-панелью с соотношением сторон CinemaWide 21: 9 и разрешением Full HD +.

Он имеет сверхширокоугольный датчик с разрешением 8 мегапикселей и эквивалентным фокусным расстоянием 16 мм, 12-мегапиксельную камеру с PDAF и 8-мегапиксельный телеобъектив с разрешением 8 мегапикселей, все они выровнены вертикально в верхнем левом углу.

Фронтальная камера имеет 8-мегапиксельную камеру и расположена в каплевидном вырезе в центре экрана.
Sony с гордостью объявила, что Xperia 10 II примерно на 10% легче, чем его предшественник Xperia 10, несмотря на то, что он немного шире и выше. Аккумулятор емкостью 3600 мАч, что на 25% больше прошлогодней модели. Существует также адаптивная зарядка Xperia, которая регулирует уровни мощности, поступающей на элемент, чтобы продлить срок службы батареи.

Несмотря на увеличение емкости батареи, Sony удалось сохранить Xperia 10 II немного тоньше, чем его предшественник. Он также водо- и пыленепроницаемый с классом защиты IP65 / 68 и имеет новейшие стекла Gorilla Glass 6 спереди и сзади.
Sony Xperia 10 II в черном и белом цветах

Xperia 10 II планирует прибыть во втором квартале года, но его точная цена еще не подтверждена.
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