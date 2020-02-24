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DxOMark оценили фотовозможности OnePlus 7T Pro

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MobilZone / Гаджеты
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Телефоны OnePlus никогда не славились своими возможностями камеры, а 7 Pro - первый телефон компании, использующий полный набор фокусных расстояний, которые ищут пользователи. Но, согласно последнему обзору камеры DxOMark, 7T Pro, который имеет то же аппаратное и программное обеспечение, что и 7 Pro, довольно конкурентоспособен, уступая Galaxy S10 и Huawei P30 Pro.
Общая оценка производительности камеры телефона составляет 114 баллов, в то время, как Galaxy S10 и Huawei P30 Pro набрали 116. Это довольно приличный балл, и обозреватели выделяют точную экспозицию и широкий динамический диапазон в качестве основных ключевых точек продажи. Цвета выглядят яркими, а детали хороши в любых условиях.

Тем не менее, есть некоторые проблемы с мелким шумом, ореолы, артефакты ореола и баланс белого в некоторых ситуациях могут быть слишком теплыми.
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