OnePlus 8 Pro показался на живых изображениях

В октябре прошлого года мы впервые познакомились с OnePlus 8 Pro с помощью просочившихся рендеров CAD, и теперь появилось живое изображение смартфона.
Эта картинка, показывающая заднюю часть OnePlus 8 Pro, не раскрывает ничего нового, но подтверждает предыдущие утечки. Вы можете видеть, что есть три камеры, выровненные вертикально в центре, с блоком 3D ToF, расположенным слева и вспышкой справа внизу.
Мы также видели рендеры не про версии смартфона OnePlus 8, который похож на Pro версию, но упускает модуль 3D ToF, имеет меньший динамик и более тонкую верхнюю панель.
OnePlus также имеет вариант Lite, но имеет другой дизайн и поставляется с двойной камерой на задней панели.
OnePlus, по слухам, будет анонсировать OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro в марте или апреле, а вариант Lite, скорее всего, будет идти по пятам.
Эта картинка, показывающая заднюю часть OnePlus 8 Pro, не раскрывает ничего нового, но подтверждает предыдущие утечки. Вы можете видеть, что есть три камеры, выровненные вертикально в центре, с блоком 3D ToF, расположенным слева и вспышкой справа внизу.
Мы также видели рендеры не про версии смартфона OnePlus 8, который похож на Pro версию, но упускает модуль 3D ToF, имеет меньший динамик и более тонкую верхнюю панель.
OnePlus также имеет вариант Lite, но имеет другой дизайн и поставляется с двойной камерой на задней панели.
OnePlus, по слухам, будет анонсировать OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro в марте или апреле, а вариант Lite, скорее всего, будет идти по пятам.