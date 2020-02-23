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Galaxy Z Flip вся правда об экране

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MobilZone
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На прошлой неделе Samsung представил свой второй складной смартфон, Galaxy Z Flip, с громкими заявлениями о победе над законами физики. В трейлер прямым текстом говорится, что им удалось сложить стекло.

Компания утверждала, что ее новый телефон оснащен ультра-тонким стеклом (UTG), гибким слоем защитного стекла для защиты складного экрана от царапин.

Разумеется, это первое, что решили проверить на ютубе.
Популярный потрошитель смартфонов JerryRigEverything, опубликовал видео на котором он тестирует долговечность экрана и корпуса Galaxy Z Flip. Как обычно, он начинает тест на долговечность экрана, царапая его, используя различные твердости по шкале Мооса.

Большинство современных смартфонов, которые используют Gorilla Glass или другие решения для защиты экрана, начинают показывать царапины на уровне 6, а затем углубляются на уровне 7. Однако Galaxy Z Flip начинает показывать повреждение уже на уровне 2, при этом более глубокие углубления начинают появляться на уровне 3.

Поэтому Jerry делает вывод, что компания ввела всех в заблуждение, называя экран Z Flip стеклянным. На самом деле уровень прочности этого экрана такой же, что и пластиковая защита Galaxy Fold и нового RAZR от Motorola.

В конце видео YouTuber протыкает экран Galaxy Z Flip, заставляя пиксели сходить с ума и переставать работать. Это конечно тяжелое зрелище. Слышать звук от царапин и видеть как Z Flip подвергается пыткам - явно не для слабонервных и сильно впечатлительных людей.
Нельсон считает, что Samsung, возможно, использует гибридный пластиковый полимер со смешанными в нем микроскопическими кусочками стекла для того, чтобырекламировать защитный слой как стекло.

В ответ на это видео и статью The Verge южнокорейский гигант смартфонов сделал официальное заявление:

«Galaxy Z Flip оснащен дисплеем Infinity Flex с ультратонким стеклом Samsung (UTG), чтобы обеспечить гладкий, превосходный вид и иммерсивный опыт использования. Первая в своем роде технология UTG от Samsung отличается от других флагманских устройств Galaxy. Пока дисплей изгибается, с ним следует обращаться осторожно. Кроме того, Galaxy Z Flip имеет защитный слой поверх UTG, аналогичный Galaxy Fold ».

Так что согласно заявлению Samsung, поверх фирменной технологии стекла используется защитный пластиковый слой. Означает ли это, что царапины, которые мы видим на видео, влияют только на внешний слой? Действительно ли ультратонкое стекло это стекло, а не рекламная история?

Что ж, на самом деле в Samsung нам не врут. Чуть позже появилось ещё одно видео с разбором смартфона на канале PBKreviews. И здесь мы можем увидеть, что дисплей Galaxy Z Flip сделан из стекла, но стекло покрыто пластиковым слоем. Короче говоря, заявления Samsung о том, что Z Flip имеет стеклянный складной дисплей, точны, хотя, естественно, стекло очень хрупкое.


В Твиттере есть несколько изображений и видео, которые ставят под вопрос долговечность Galaxy Z Flip. Покупатель в Великобритании впервые открыл свой новый телефон и услышал хруст. Он утверждает, что Samsung поменял ему телефон на новый в течении суток. Очевидно, это был брак производства.


Что тут добавить. Рекламная кампания Samsung Z Flip была так построена, что создалось впечатление, что их ультратонкое стекло такое же твердое, как стеклянные панели на других телефонах. Конечно, никто не ожидает жесткого складывающегося стекла, по крайней мере, сейчас, но в Samsung должны были как то очевиднее донести особенности складывающего экрана Z Flip.

Думаю, именно в этом проблема. Сам по себе этот смартфон действительно прекрасен даже с пластиковым покрытием экрана. Дайте мне узнать в комментариях согласны ли вы со мной или нет. Как бы то ни было, главное, что теперь мы узнали правду.
Поэтому народ. рассмотрите возможность подписки на канал для ежедневных техно новостей. Не забывайет про колокольчик и мы с вами увидимся ка квсегда.
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