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Стала известна дата анонса Meizu 17

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MobilZone / Гаджеты
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Телефоны Meizu довольно экзотичны, но это не значит, что у них нет фанатов. Поэтому, те из вас, кто терпеливо ждет следующего флагмана Meizu, у нас есть хорошие и плохие новости.

Плохо то, что вы можете ожидать, что телефон прибудет где-то в апреле - чуть позже, чем ожидалось - в то время как хорошая новость заключается в том, что, так называемый, Meizu 17 будет предлагать флагманский 90-Гц дисплей OLED. Это, по крайней мере, в соответствии с авторитетной утечкой Weibo.
Скриншоты из нового интерфейса Flyme 7

Он даже поделился парой скриншотов из пользовательского интерфейса, намекающих на то, что новый интерфейс Flyme будет таким же плавным, как и MIUI на частоте 90 Гц. Из скриншотов также видно, что телефон будет оснащен дисплеем FHD + с разрешением 1080 x 2206px. И, согласно предыдущим слухам, чипсет Snapdragon 865 должен быть за рулем.
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