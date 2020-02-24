Стала известна дата анонса Meizu 17

Скриншоты из нового интерфейса Flyme 7

Телефоны Meizu довольно экзотичны, но это не значит, что у них нет фанатов. Поэтому, те из вас, кто терпеливо ждет следующего флагмана Meizu, у нас есть хорошие и плохие новости.Плохо то, что вы можете ожидать, что телефон прибудет где-то в апреле - чуть позже, чем ожидалось - в то время как хорошая новость заключается в том, что, так называемый, Meizu 17 будет предлагать флагманский 90-Гц дисплей OLED. Это, по крайней мере, в соответствии с авторитетной утечкой Weibo.Он даже поделился парой скриншотов из пользовательского интерфейса, намекающих на то, что новый интерфейс Flyme будет таким же плавным, как и MIUI на частоте 90 Гц. Из скриншотов также видно, что телефон будет оснащен дисплеем FHD + с разрешением 1080 x 2206px. И, согласно предыдущим слухам, чипсет Snapdragon 865 должен быть за рулем.