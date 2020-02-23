Первая партия Galaxy Z Flip была распродана за 7,5 часов

Южная Корея стала первой страной куда поступили в продажу Galaxy Z Flip и первые результаты этих продаж впечатляют!
Samsung удалось продать первоначальную партию в 900 единиц за первые 7 с половиной часов доступности.
В недавнем отчете Wikileaks Korea утверждается, что Mirror Purple был наиболее удачным вариантом цвета Galaxy Z Flip в Южной Корее, поскольку запасы были истощены двумя часами ранее по сравнению с вариантом Mirror Black.
Третий вариант - Mirror Gold - пока недоступен для предварительного заказа в родной стране Samsung, и его выпуск будет ограничен в меньшем количестве регионов.
Продажи 900 единиц для совершенно нового телефона могут показаться не такими уж большими, но опять же, 7,5 часов - это тоже не много. Galaxy Z Flip не является серийным устройством, как Galaxy S20. Ожидается, что он будет продаваться в большем количестве стран, чем Galaxy Fold, но доступность по-прежнему ограничена и будет отличаться на разных рынках.
Если предположить, что Samsung сможет сохранить свой импульс и запас, это будет означать, что 85,000 устройств Galaxy Z Flip будут проданы в первые 30 дней только в Южной Корее.
Конечно, нет никаких гарантий, что темп продаж сохранится или изменится. В любом случае, у устройства есть большой потенциал, особенно в азиатских странах.
Samsung удалось продать первоначальную партию в 900 единиц за первые 7 с половиной часов доступности.
В недавнем отчете Wikileaks Korea утверждается, что Mirror Purple был наиболее удачным вариантом цвета Galaxy Z Flip в Южной Корее, поскольку запасы были истощены двумя часами ранее по сравнению с вариантом Mirror Black.
Третий вариант - Mirror Gold - пока недоступен для предварительного заказа в родной стране Samsung, и его выпуск будет ограничен в меньшем количестве регионов.
Продажи 900 единиц для совершенно нового телефона могут показаться не такими уж большими, но опять же, 7,5 часов - это тоже не много. Galaxy Z Flip не является серийным устройством, как Galaxy S20. Ожидается, что он будет продаваться в большем количестве стран, чем Galaxy Fold, но доступность по-прежнему ограничена и будет отличаться на разных рынках.
Если предположить, что Samsung сможет сохранить свой импульс и запас, это будет означать, что 85,000 устройств Galaxy Z Flip будут проданы в первые 30 дней только в Южной Корее.
Конечно, нет никаких гарантий, что темп продаж сохранится или изменится. В любом случае, у устройства есть большой потенциал, особенно в азиатских странах.