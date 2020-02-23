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Sony представила свой первый смартфон с выемкой на экране

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MobilZone
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В связи с тем, что MWC был отменен, в ближайшие дни можно ожидать потока анонсов смартфонов от разных производителей. Sony решила поторопиться, чтобы их новый Xperia L4 среднего класса не конкурировал за внимание с флагманскими моделями, хотя следует признать, что у телефона есть некоторые интересные решения.

Стоит начать с того, что японский гигант наконец-то сломался и Xperia L4 стал его первым смартфоном с выемкой на экране для фронтальной камеры. Устройство также имеет удивительно много общих черт с флагманской моделью Sony, то есть с Xperia 1, и речь идет здесь о тройной задней камере, дисплее с расширенными пропорциями 21: 9 и считывателе отпечатков пальцев, расположенном на боковой части оборудования (это решение уже встречалось в других более дешевых смартфонах компании).


Смартфон Xperia L4 - первая модель серии Sony L, оснащенная 6,2-дюймовым широкоэкранным дисплеем 21: 9. Жаль, однако, что его разрешение довольно низкое, потому что это HD +, к тому же это обычный ЖК-дисплей. Sony может похвастаться тем, что такие расширенные пропорции панели придают устройству гибкость, благодаря чему оно хорошо лежит в руке.


Кроме того, ультрапанорамные пропорции должны быть хорошими при просмотре фильмов, где мы будем лишены черных полос. Xperia L4 также является первым продуктом серии Sony L, который оснащен трехмодульной камерой с 13-мегапиксельной основной линзой, 5-мегапиксельной супер широкоугольной линзой и 2-мегапиксельной камерой для измерения глубины. Эта комбинация должна предоставить любителям мобильной фотографии действительно много возможностей, и производитель также позаботился о съемке в форматном соотношении 21: 9, чтобы она идеально подходила к дисплею телефона.

Однако, Xperia L4 может разочаровать с точки зрения производительности, поскольку он оснащен точно таким же процессором, что и его предшественник, Xperia L3. Это MediaTek Helio P22, поддерживаемый только 3 ГБ ОЗУ, и следует признать, что эта конфигурация не гарантирует бесперебойную работу с большим количеством открытых приложений. Помимо этого, мы получаем 64 ГБ для данных, а также разъем мини-джек для наушников.

Смартфон имеет аккумулятор емкостью 3580 мАч с функцией быстрой зарядки (хотя это не Power Delivery). Продажи смартфона Xperia L4 на отдельных рынках начнутся весной 2020 года. Устройство будет доступно в двух цветах: черном и синем. Производитель пока не назвал цену, но, зная Sony, он, вероятно, не будет слишком конкурентоспособным, особенно на фоне китайских моделей.
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