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Google объявила дату релиза Android 11

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MobilZone
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В настоящее время новейшей операционной системой является Android 10, то есть платформа, выпущенная в виде финальной стабильной версии еще в сентябре прошлого 2019 года. Тем не менее, уже вскоре ей на смену окажется выпущена более новая и продвинутая во всех отношениях платформа, а окажется такой Android 11. Сегодня, 21 февраля 2020 года, американская корпорация Google наконец-то официально объявила дату ее презентации и релиза первой стабильной бета-версии, которую смогут скачать и установить все желающие. Все пользователи интернета уже могут купить себе билет на специальное мероприятие, в ходе которого «поисковой гигант» анонсирует свою новую платформу, а пройдет такое в США.

Как и предполагалось ранее, новую операционную систему для смартфонов, планшетов, компьютеров и других электронных устройств анонсируют в рамках выставки Google I/O 2020, которая будет проходить с 12 по 14 мая 2020 года. Анонс Android 11 состоится в самый первый день этой выставки, тогда как затем, в остальные дни, разработчикам будут показывать то, на что она способна, чтобы они могли оценить в полной мере все преимущества этой операционной системы. Мероприятие пройдет в Маунтин-Вью, то есть в Калифорнии (США). Стоимость билета на эту конференцию составляет $1150 . Каждый владелец такого сможет посещать мероприятие без ограничений в течение всех трех дней его проведения.

В ходе грядущей презентации общественности расскажут об основных особенностях операционной системы Android 11, а также обо всех новых функциях, которые в ней появятся с ее релизом. Кроме того, Google должна озвучить сроки релиза финальной стабильной сборки нового «зеленого робота», выход которой сейчас ожидается в первой половине сентября. До момента выхода окончательного билда новой ОС состоится релиз по меньшей мере четырех текстовых сборок, первая из которых станет доступна во время выставки I/O 2020, вероятнее всего, уже в первый день презентации всей платформы. Новейшее ПО будет содержать в себе почти все те новшества, которые удастся встретить в окончательном билде.


Даже не смотря на то, что новую ОС еще не представили официально, уже имеются данные о том, что именно она сможет похвастаться. Так, пользователей ждет новая система безопасности, поддержка различных экранов и вырезов, совместимость со складными устройствами, новые уведомления, переработанный интерфейс, поддержка ряда новых жестов, а также новые защитные ограничения при использовании камеры и микрофона, чтобы смартфоны более не могли следить за своими владельцами и передавать все данные в руки третьих лиц. Одной из особенностей Android 10 окажется жест под названием Motion Sense, используя который можно будет без прикосновений к телефону ставить музыку на паузу, либо же наоборот запускать ее воспроизведение.
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