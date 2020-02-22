Опубликованы первые рендеры Xiaomi Mi 10 Lite

Серия смартфонов Mi 10 была накануне анонсирована в Китае, и есть все основания полагать, что со временем она пополнится новыми устройствами. Одним из них может стать Mi 10 Lite, рендеры которого уже опубликованы в Сети. Подробности читайте в нашей статье.Lite-смартфоны Xiaomi начала выпускать начиная с 8-й серии Mi и обычно это устройство среднего класса. Возникает вопрос, будет ли Mi 10 Lite среднебюджетным устройством и чем он будет отличаться от Mi 10?Ну, сперва стоит сразу пояснить, что Mi x Lite смартфоны обычно предназначены для западного рынка, тогда как в Азии аналогичный с Mi 10 Lite по аппаратной части смартфон может быть анонсирован как Mi CC10. Именно под этим названием в Сети появились первые рендеры смартфона.Итак, из того, что сразу бросается в глаза — это точечный вырез в дисплее для размещения селфи-камеры и круглая платформа основной камеры, в которой симметрично расположились четыре модуля. Главный модуль выделяется за счет хромированного кольца, сделано это, вероятно, для более оригинального дизайна смартфона.На данный момент нет никаких официальных заявлений Xiaomi о Mi 10 Lite. Предположительно новинка получит один из следующих процессоров: Qualcomm Snapdragon 720G, 730G или 765G в паре с 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной.