ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

18:19
Опубликованы первые рендеры Xiaomi Mi 10 Lite
15:57
Последний тизер iQOO 3 5G - практическое видео
13:35
Google тестирует новый жест двойного касания в Android 11
12:00
Для Black Shark 3 5G подтверждена быстрая зарядка и суперёмкая батарея
10:00
В сети появилось ещё больше информации о серии Huawei P40
08:12
Новый Oppo Reno3 Pro доступен для предварительного заказа
06:27
Apple работает над AirPods Pro «для бедных»
19:00
На китайский рынок пришлось почти половина всех продаж смартфонов 5G в 2019 году
17:30
Xiaomi представила 23.8-дюймовый моноблок
15:42
Samsung Galaxy Buds + получает новый вариант цвета
14:13
Oppo перенесет запуск своего смартфона Find X2
10:51
Apple рассматривает возможность позволить пользователям iPhone менять свои приложения по умолчанию
10:00
Samsung Galaxy A71 5G посещает Geekbench
08:07
Sony Xperia L4 - новый крутой смартфон от Sony
21:34
Redmi K30 Pro 5G будет поддерживать быструю зарядку
19:00
Google Pixel 5 будет поддерживать обратную беспроводную зарядку
17:00
Android 11 теперь доступен в форме предварительного просмотра, и вот что нового
15:20
В сети появились подробности об камере Realme X50 Pro 5G
13:04
Huawei P40 и P40 Pro появляются на TENAA, раскрывая некоторые характеристики
10:45
Представлен LG W10 Alpha: бюджетный смартфон за 140 долларов
09:14
Разборка Samsung Galaxy Z Flip обнаруживает интересную находку
07:05
iPhone 9 впервые показали на видео
20:00
Xiaomi Mi 10 Pro показали изнутри
18:00
LG анонсирует три новых смартфона: K61, K51S и K41S
16:00
Первая партия Xiaomi Mi 10 Pro была распродана в считанные секунды
14:00
Детали камеры Realme X50 Pro показаны вместе с образцами
12:00
Samsung Galaxy Fold 2 выйдет с новым S Pen
10:00
Мировой запуск Honor 9X Pro назначен на конец февраля
09:42
Xiaomi Mi10 Pro готов уничтожить Samsung Galaxy S20
07:45
Apple проведет свое мероприятие 31 марта этого года
06:35
Nubia Red Magic 5G будет иметь рекордное количество оперативной памяти
16:33
Sharp анонсирует свой флагманский смартфон - Aquos R5G
14:37
В сети появились цены и спецификации Honor 9X Lite
 Больше новостей
» » Опубликованы первые рендеры Xiaomi Mi 10 Lite
-

Опубликованы первые рендеры Xiaomi Mi 10 Lite

Поделиться:
MobilZone
171
Серия смартфонов Mi 10 была накануне анонсирована в Китае, и есть все основания полагать, что со временем она пополнится новыми устройствами. Одним из них может стать Mi 10 Lite, рендеры которого уже опубликованы в Сети. Подробности читайте в нашей статье. 

Lite-смартфоны Xiaomi начала выпускать начиная с 8-й серии Mi и обычно это устройство среднего класса. Возникает вопрос, будет ли Mi 10 Lite среднебюджетным устройством и чем он будет отличаться от Mi 10? 
Ну, сперва стоит сразу пояснить, что Mi x Lite смартфоны обычно предназначены для западного рынка, тогда как в Азии аналогичный с Mi 10 Lite по аппаратной части смартфон может быть анонсирован как Mi CC10. Именно под этим названием в Сети появились первые рендеры смартфона. 

Итак, из того, что сразу бросается в глаза — это точечный вырез в дисплее для размещения селфи-камеры и круглая платформа основной камеры, в которой симметрично расположились четыре модуля. Главный модуль выделяется за счет хромированного кольца, сделано это, вероятно, для более оригинального дизайна смартфона. 

На данный момент нет никаких официальных заявлений Xiaomi о Mi 10 Lite. Предположительно новинка получит один из следующих процессоров: Qualcomm Snapdragon 720G, 730G или 765G в паре с 6/8 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной.
Prostotech google play Prostotech google play