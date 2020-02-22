Последний тизер iQOO 3 5G - практическое видео

IQOO 3 5G будет анонсирован 25 февраля, и только что перед запуском компания тизерила смартфон в официальном практическом видео.
На видео вы можете видеть, что несколько человек проверяют iQOO 3 5G и в конце клипа делятся своими мыслями. Это все на китайском языке, так что мы не можем понять, что они говорят, но, скорее всего, они были действительно впечатлены телефоном.
IQOO 3 5G будет работать на платформе Snapdragon 865 SoC, которая, согласно AnTuTu, будет сопряжена с 12 ГБ ОЗУ. Смартфон будет работать под управлением Android 10 с интерфейсом iQOO UI, иметь 256 ГБ хранилища UFS 3.1 и зарядить батарею емкостью 4 400 мАч при 55 Вт.
Для фотографирования iQOO 3 5G будет оснащен пятью камерами - одна спереди и четыре сзади с 48-мегапиксельной камерой.
Мы узнаем остальные подробности об iQOO 3 5G, включая цену и доступность, после того, как он будет представлен во время одновременных мероприятий в Индии и Китае во вторник.
На видео вы можете видеть, что несколько человек проверяют iQOO 3 5G и в конце клипа делятся своими мыслями. Это все на китайском языке, так что мы не можем понять, что они говорят, но, скорее всего, они были действительно впечатлены телефоном.
IQOO 3 5G будет работать на платформе Snapdragon 865 SoC, которая, согласно AnTuTu, будет сопряжена с 12 ГБ ОЗУ. Смартфон будет работать под управлением Android 10 с интерфейсом iQOO UI, иметь 256 ГБ хранилища UFS 3.1 и зарядить батарею емкостью 4 400 мАч при 55 Вт.
Для фотографирования iQOO 3 5G будет оснащен пятью камерами - одна спереди и четыре сзади с 48-мегапиксельной камерой.
Мы узнаем остальные подробности об iQOO 3 5G, включая цену и доступность, после того, как он будет представлен во время одновременных мероприятий в Индии и Китае во вторник.