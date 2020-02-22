Для Black Shark 3 5G подтверждена быстрая зарядка и суперёмкая батарея

Игровой бренд Xiaomi Black Shark готовит телефон на Snapdragon 865, разрешением QHD экрана и частотой обновления до 120 Гц. Сегодня бренд-менеджер опубликовал опрос на Weibo, в котором спрашивал, какая зарядка батареи + емкость + циклы лучше всего подходят для игровых устройств, эффективно раскрывая настройку быстрой зарядки Black Shark 3 - 65 Вт, батарея емкостью 5000 мАч, которая разряжается на 0-100% за 38 минут, и это может поддерживать свой заряд в течение 800 полных циклов.
Мы знаем, что это правильный ответ на опрос, потому что все три других являются комбинациями существующего смартфона. Быстрая зарядка 55 Вт для силового элемента на 4500 мАч поставляется с Huawei Mate X, 65 Вт + 4000 мАч - это аккумулятор Oppo Reno Ace, а 55 Вт + 4440 мАч - решение, которое vivo планирует внедрить в iQOO 3.
Кроме того, все они подвержены деградации после 600 циклов в соответствии с Xiaomi exec, что означает, что силовая ячейка Black Shark 3 будет на 1/3 более долговечной, обеспечивая надлежащую выносливость в течение более длительного времени.
Еще в ноябре мы обнаружили сертификацию для телефона Xiaomi с зарядным устройством 66 Вт под кодовым названием MDY-11-EF. В новом списке в CCC мы видим, что телефон Black Shark будет совместим с тем же зарядным устройством, что станет еще одним подтверждением впечатляющих скоростей зарядки.
Некоторые слухи предполагают, что мы также должны ожидать 16 ГБ ОЗУ, но мы точно узнаем, как только будет объявлен телефон.
Мы знаем, что это правильный ответ на опрос, потому что все три других являются комбинациями существующего смартфона. Быстрая зарядка 55 Вт для силового элемента на 4500 мАч поставляется с Huawei Mate X, 65 Вт + 4000 мАч - это аккумулятор Oppo Reno Ace, а 55 Вт + 4440 мАч - решение, которое vivo планирует внедрить в iQOO 3.
Кроме того, все они подвержены деградации после 600 циклов в соответствии с Xiaomi exec, что означает, что силовая ячейка Black Shark 3 будет на 1/3 более долговечной, обеспечивая надлежащую выносливость в течение более длительного времени.
Еще в ноябре мы обнаружили сертификацию для телефона Xiaomi с зарядным устройством 66 Вт под кодовым названием MDY-11-EF. В новом списке в CCC мы видим, что телефон Black Shark будет совместим с тем же зарядным устройством, что станет еще одним подтверждением впечатляющих скоростей зарядки.
Некоторые слухи предполагают, что мы также должны ожидать 16 ГБ ОЗУ, но мы точно узнаем, как только будет объявлен телефон.