ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

12:00
Для Black Shark 3 5G подтверждена быстрая зарядка и суперёмкая батарея
10:00
В сети появилось ещё больше информации о серии Huawei P40
08:12
Новый Oppo Reno3 Pro доступен для предварительного заказа
06:27
Apple работает над AirPods Pro «для бедных»
19:00
На китайский рынок пришлось почти половина всех продаж смартфонов 5G в 2019 году
17:30
Xiaomi представила 23.8-дюймовый моноблок
15:42
Samsung Galaxy Buds + получает новый вариант цвета
14:13
Oppo перенесет запуск своего смартфона Find X2
10:51
Apple рассматривает возможность позволить пользователям iPhone менять свои приложения по умолчанию
10:00
Samsung Galaxy A71 5G посещает Geekbench
08:07
Sony Xperia L4 - новый крутой смартфон от Sony
21:34
Redmi K30 Pro 5G будет поддерживать быструю зарядку
19:00
Google Pixel 5 будет поддерживать обратную беспроводную зарядку
17:00
Android 11 теперь доступен в форме предварительного просмотра, и вот что нового
15:20
В сети появились подробности об камере Realme X50 Pro 5G
13:04
Huawei P40 и P40 Pro появляются на TENAA, раскрывая некоторые характеристики
10:45
Представлен LG W10 Alpha: бюджетный смартфон за 140 долларов
09:14
Разборка Samsung Galaxy Z Flip обнаруживает интересную находку
07:05
iPhone 9 впервые показали на видео
20:00
Xiaomi Mi 10 Pro показали изнутри
18:00
LG анонсирует три новых смартфона: K61, K51S и K41S
16:00
Первая партия Xiaomi Mi 10 Pro была распродана в считанные секунды
14:00
Детали камеры Realme X50 Pro показаны вместе с образцами
12:00
Samsung Galaxy Fold 2 выйдет с новым S Pen
10:00
Мировой запуск Honor 9X Pro назначен на конец февраля
09:42
Xiaomi Mi10 Pro готов уничтожить Samsung Galaxy S20
07:45
Apple проведет свое мероприятие 31 марта этого года
06:35
Nubia Red Magic 5G будет иметь рекордное количество оперативной памяти
16:33
Sharp анонсирует свой флагманский смартфон - Aquos R5G
14:37
В сети появились цены и спецификации Honor 9X Lite
13:00
Oppo Find X2 будет иметь беспроводную зарядку 30 Вт и много крутых функций
11:00
Второе изображение Oppo SmartWatch показывает изогнутое 3D-стекло
09:00
Samsung Galaxy Z Flip проверили на прочность
 Больше новостей
» » Для Black Shark 3 5G подтверждена быстрая зарядка и суперёмкая батарея
-

Для Black Shark 3 5G подтверждена быстрая зарядка и суперёмкая батарея

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
45
Игровой бренд Xiaomi Black Shark готовит телефон на Snapdragon 865, разрешением QHD экрана и частотой обновления до 120 Гц. Сегодня бренд-менеджер опубликовал опрос на Weibo, в котором спрашивал, какая зарядка батареи + емкость + циклы лучше всего подходят для игровых устройств, эффективно раскрывая настройку быстрой зарядки Black Shark 3 - 65 Вт, батарея емкостью 5000 мАч, которая разряжается на 0-100% за 38 минут, и это может поддерживать свой заряд в течение 800 полных циклов.
Мы знаем, что это правильный ответ на опрос, потому что все три других являются комбинациями существующего смартфона. Быстрая зарядка 55 Вт для силового элемента на 4500 мАч поставляется с Huawei Mate X, 65 Вт + 4000 мАч - это аккумулятор Oppo Reno Ace, а 55 Вт + 4440 мАч - решение, которое vivo планирует внедрить в iQOO 3.

Кроме того, все они подвержены деградации после 600 циклов в соответствии с Xiaomi exec, что означает, что силовая ячейка Black Shark 3 будет на 1/3 более долговечной, обеспечивая надлежащую выносливость в течение более длительного времени.

Еще в ноябре мы обнаружили сертификацию для телефона Xiaomi с зарядным устройством 66 Вт под кодовым названием MDY-11-EF. В новом списке в CCC мы видим, что телефон Black Shark будет совместим с тем же зарядным устройством, что станет еще одним подтверждением впечатляющих скоростей зарядки.

Некоторые слухи предполагают, что мы также должны ожидать 16 ГБ ОЗУ, но мы точно узнаем, как только будет объявлен телефон.
Prostotech google play Prostotech google play