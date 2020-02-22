Новый Oppo Reno3 Pro доступен для предварительного заказа

Oppo собирается представить версию смартфона Reno3 Pro, отличную от 5G, и первой страной, в которой он появится, будет Индия. Внедрение устройства запланировано на 2 марта, но, по словам источников, предварительные заказы уже начались - это на 10 дней вперед.
Ритейлеры в Индии, в том числе онлайн-гиганты Flipkart и Amazon, подарят беспроводной динамик Oppo для первых 1000 покупателей, внесших предоплату за покупку. Еще 1000 человек получат шанс выиграть беспроводные наушники Oppo Enco с активным шумоподавлением или полной защитой от повреждения устройства.
Этот Oppo Reno3 Pro отличается от уже известного Reno3 Pro 5G, продаваемого в Китае. Смартфон имеет двойное отверстие для селфи-камер, с одним из датчиков на 44 мегапикселя, согласно тизерам.
Мы также видим плоскую панель спереди, чего нельзя сказать о варианте 5G с 2,5D изогнутыми краями. Согласно некоторым утечкам, предлагается чипсет Helio P95, оперативная память до 12 ГБ, а также быстрая зарядка 30 Вт.
Ритейлеры в Индии, в том числе онлайн-гиганты Flipkart и Amazon, подарят беспроводной динамик Oppo для первых 1000 покупателей, внесших предоплату за покупку. Еще 1000 человек получат шанс выиграть беспроводные наушники Oppo Enco с активным шумоподавлением или полной защитой от повреждения устройства.
Этот Oppo Reno3 Pro отличается от уже известного Reno3 Pro 5G, продаваемого в Китае. Смартфон имеет двойное отверстие для селфи-камер, с одним из датчиков на 44 мегапикселя, согласно тизерам.
Мы также видим плоскую панель спереди, чего нельзя сказать о варианте 5G с 2,5D изогнутыми краями. Согласно некоторым утечкам, предлагается чипсет Helio P95, оперативная память до 12 ГБ, а также быстрая зарядка 30 Вт.