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В сети появилось ещё больше информации о серии Huawei P40

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MobilZone / Гаджеты
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Ожидается, что серия Huawei P40 появится в следующем месяце, и, если верить отчету из Китая, мы увидим линейку P40 с Wi-Fi 6+, которая является собственным решением Huawei.

В отчете также утверждается, что Huawei анонсирует новые Wi-Fi 6+ - совместимые маршрутизаторы 24 февраля.

Неясно, насколько точно Wi-Fi 6+ лучше, чем Wi-Fi 6 (802.11ax), который мы видели на Samsung Galaxy Note10, Galaxy Note10 + и недавно представленной линейке Galaxy S20.
Huawei P40 Pro Premium • Huawei P40 Pro • Huawei P40

Представитель Huawei на Weibo заявил, что смартфоны с Wi-Fi 6 могут развивать теоретическую скорость до 1200 Мбит/с, но в действительности они достигли только 900 Мбит/с. Это медленнее, чем достигает Mate 20, представленный еще в 2018 году.

Нам придется подождать до понедельника, чтобы узнать, окажется ли отчет верным, и если это произойдет, у нас будет больше подробностей о Wi-Fi 6+.
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