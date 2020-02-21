На китайский рынок пришлось почти половина всех продаж смартфонов 5G в 2019 году

Согласно последнему отчету Counterpoint Research, на Китай приходилось 48% всех поставок смартфонов 5G в 2019 году. Huawei (включая Honor) захватила 74% продаж смартфонов 5G в Китае, в то время, как Samsung была мировым лидером с долей рынка 40%. Кроме того, общий объем продаж смартфонов (доля устройств, продаваемых ритейлерами) сократился на 8% по сравнению с 2018 годом. Это даже больше, чем глобальное снижение продаж смартфонов на 3%.
Huawei и Honor были единственными крупными игроками, которые наблюдали рост продаж в Китае в течение 2019 года с совокупным увеличением на 28%. Apple (26%) и Xiaomi (22%) продемонстрировали наибольший спад, затем Oppo (12%) и vivo (6%).
Counterpoint также отмечает, что влияние Coronavirus на китайский рынок смартфонов может быть еще более серьезным в ближайшие месяцы, поскольку сбои в цепочке поставок и нехватка рабочей силы могут привести к падению продаж смартфонов на 20% в первом квартале 2020 года. У Lenovo и Motorola есть заводы в Уханьском районе, где возник вирус, ожидается серьезное поражение.
По прогнозам, поставки Huawei также сильно пострадают из-за более высокой, чем обычно, зависимости от китайского рынка после запрета США на торговлю. С другой стороны, продажи Xiaomi и Honor, как ожидается, будут меньше затронуты из-за их зависимости от онлайн-распространения. Ожидается, что последствия вспышки вируса для Samsung, Realme и Apple также будут менее пагубными, поскольку их присутствие в Китае меньше.
В дальнейшем Counterpoint прогнозирует снижение поставок смартфонов на китайский рынок, которое может снизиться еще на 5%. Ожидается, что вспышка будет сдержана к марту, но негативные последствия для цепочек поставок и закупок приведут к снижению как в первом, так и во втором квартале.
Huawei и Honor были единственными крупными игроками, которые наблюдали рост продаж в Китае в течение 2019 года с совокупным увеличением на 28%. Apple (26%) и Xiaomi (22%) продемонстрировали наибольший спад, затем Oppo (12%) и vivo (6%).
Counterpoint также отмечает, что влияние Coronavirus на китайский рынок смартфонов может быть еще более серьезным в ближайшие месяцы, поскольку сбои в цепочке поставок и нехватка рабочей силы могут привести к падению продаж смартфонов на 20% в первом квартале 2020 года. У Lenovo и Motorola есть заводы в Уханьском районе, где возник вирус, ожидается серьезное поражение.
По прогнозам, поставки Huawei также сильно пострадают из-за более высокой, чем обычно, зависимости от китайского рынка после запрета США на торговлю. С другой стороны, продажи Xiaomi и Honor, как ожидается, будут меньше затронуты из-за их зависимости от онлайн-распространения. Ожидается, что последствия вспышки вируса для Samsung, Realme и Apple также будут менее пагубными, поскольку их присутствие в Китае меньше.
В дальнейшем Counterpoint прогнозирует снижение поставок смартфонов на китайский рынок, которое может снизиться еще на 5%. Ожидается, что вспышка будет сдержана к марту, но негативные последствия для цепочек поставок и закупок приведут к снижению как в первом, так и во втором квартале.