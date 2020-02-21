Oppo перенесет запуск своего смартфона Find X2

Oppo собиралась представить серию Find X2 на MWC, и даже запланировала запуск на завтра, 22 февраля. Однако, с отменой конференции в Барселоне, компания объявила, что покажет телефон, но позже.
Благодаря появившейся утечке приглашения мы теперь знаем, что Oppo Find X2 прибудет 6 марта, и мы ожидаем увидеть новые умные часы Oppo.
Линейка Oppo Find X2 будет представлена с чипом Snapdragon 865 и дисплеем QHD +, которые некоторые люди почему-то продолжают называть 2K. Устройство было внесено в список во Вьетнаме с 6,5-дюймовым экраном AMOLED и Gorilla Glass 6 сверху. Объем памяти, вероятно, составит 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти, а аккумулятор будет иметь до 4065 мАч заряда.
Отдел камеры - это то место, где Oppo ставит все свои фишки. Телефон будет иметь 48 Мп датчик с новейшим сенсором Sony, который позволяет использовать технологию всенаправленной фокусировки, что в два раза быстрее и лучше, чем современная технология Dual Pixel. Мы ожидаем, по крайней мере, два устройства - Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro - и нам не терпится узнать, в чем будет разница между обеими версиями.
Благодаря появившейся утечке приглашения мы теперь знаем, что Oppo Find X2 прибудет 6 марта, и мы ожидаем увидеть новые умные часы Oppo.
Линейка Oppo Find X2 будет представлена с чипом Snapdragon 865 и дисплеем QHD +, которые некоторые люди почему-то продолжают называть 2K. Устройство было внесено в список во Вьетнаме с 6,5-дюймовым экраном AMOLED и Gorilla Glass 6 сверху. Объем памяти, вероятно, составит 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти, а аккумулятор будет иметь до 4065 мАч заряда.
Отдел камеры - это то место, где Oppo ставит все свои фишки. Телефон будет иметь 48 Мп датчик с новейшим сенсором Sony, который позволяет использовать технологию всенаправленной фокусировки, что в два раза быстрее и лучше, чем современная технология Dual Pixel. Мы ожидаем, по крайней мере, два устройства - Oppo Find X2 и Oppo Find X2 Pro - и нам не терпится узнать, в чем будет разница между обеими версиями.