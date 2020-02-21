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Sony Xperia L4 - новый крутой смартфон от Sony

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MobilZone / Гаджеты
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Новый Sony Xperia L4 приносит много улучшений по сравнению с предшественником. Для начала у него есть тройная камера, дисплей 21: 9 и боковой сканер отпечатков пальцев.


Дисплей - 6,2-дюймовый HD + LCD 21: 9, он выше, чем экран Xperia L3 18: 9, и соответствует соотношению Xperia 1. Более высокий аспект делает более удобным одновременное использование двух приложений в портретном режиме.
Тройная камера на задней панели оснащена широкоугольным 13-мегапиксельным фотосенсором с автофокусировкой с фазовым детектированием, сверхширокой 5-мегапиксельной камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины. На передней панели находится 8-мегапиксельная селфи-камера, размещенная в маленькой выемке.

Одной из областей, где Xperia L4 не является обновлением по сравнению с предшественником, является обработка. Он имеет тот же MediaTek Helio P22 с 3 ГБ оперативной памяти. Он также сохраняет 3,5-мм аудиоразъем и удваивает объем встроенной памяти до 64 ГБ.
Sony Xperia L4

Наконец, давайте поговорим о батарее. Xperia L4 увеличивает емкость до 3580 мАч (по сравнению с 3300 на Xperia L3) и добавляет быструю зарядку (хотя это не Power Delivery).

Этой весной Xperia L4 будет доступен на некоторых рынках в двух цветах - черном и синем. Цена пока не уточняется.
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