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Samsung Galaxy A71 5G посещает Geekbench

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung объявила о Galaxy A51 и Galaxy A71 в декабре прошлого года и готовится к запуску в ближайшее время своих версий 5G. Galaxy A51 5G прошел через Geekbench в январе, раскрыв свои ключевые характеристики. Теперь это A71 5G, который появился в базе данных тестов.
Samsung Galaxy A71

Модель Galaxy A71 5G с кодовым обозначением SM-A7160, которая будет направлена в Китай, будет оснащена чипом Exynos 980 SoC - тот же набор микросхем, который будет работать на Galaxy A51 5G.

A71 5G будет работать под управлением Android 10 из коробки, вероятно, с One UI 2.0 на вершине. Он будет иметь 8 ГБ оперативной памяти, но, скорее всего, будут и другие варианты памяти, которые еще не подтверждены.
По слухам, Samsung выпустит Galaxy A71 5G в США, Китае, Австралии, Новой Зеландии и некоторых европейских странах, но у нас пока нет сроков. 
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