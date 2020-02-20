Redmi K30 Pro 5G будет поддерживать быструю зарядку

Сертификация Redmi K30 Pro 5G





Предстоящий Redmi K30 Pro 5G является преемником очень популярного Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro. За последние недели мы наблюдали больше утечек, и последняя из них поступила от китайского сертификационного агентства 3C и показывает, что телефон будет обладать возможностями быстрой зарядки 33 Вт.Ранее телефон попал в список Geekbench, который показал, что он упаковывает чипсет Snapdragon 865 в паре с 8 ГБ ОЗУ и работает под управлением Android 10. Слухи также предполагают, что устройство будет поставляться с 64-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX686, как на обычном K30. Ожидается, что телефон получит батарею емкостью 4700 мАч - чуть больше, чем не про версия K30.