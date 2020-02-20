В сети появились подробности об камере Realme X50 Pro 5G

Realme недавно подтвердил, что X50 Pro 5G прибывает 24 февраля с шестью камерами - две спереди и четыре сзади. Сегодня компания раскрыла больше деталей о настройке двойной камеры на передней панели.
Эта установка будет включать в себя 32-мегапиксельную селфи-камеру, соединенную сверхширокоугольным модулем с полем обзора 105 градусов. Realme не раскрыла разрешение сверхширокоугольной камеры, но мы, вероятно, смотрим на 8MP датчик.
Кроме того, Realme сообщила, что сверхширокоугольный прибор будет оснащен UIS Max Super Video Stabilization (машинный перевод с китайского). Как видно из названия, это функция стабилизации видео, но нам нужно подождать, чтобы узнать больше, чем она отличается от OIS и EIS.
Кроме того, европейское отделение Realme подтвердило, что X50 Pro 5G будет предлагаться в двух цветах - Rust Red и Moss Green.
Другие ранее подтвержденные характеристики Realme X50 Pro 5G включают в себя Snapdragon 865 SoC, до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ памяти. Он будет загружать Realme UI на базе Android 10 и оснащен дисплеем Super AMOLED с частотой 90 Гц.
X50 Pro 5G будет оснащен 64-мегапиксельной основной камерой и функцией Wi-Fi 6. Realme официально не раскрыла свою емкость батареи, но подтвердила, что будет поддерживать быструю зарядку SuperDart мощностью 65 Вт.
Эта установка будет включать в себя 32-мегапиксельную селфи-камеру, соединенную сверхширокоугольным модулем с полем обзора 105 градусов. Realme не раскрыла разрешение сверхширокоугольной камеры, но мы, вероятно, смотрим на 8MP датчик.
Кроме того, Realme сообщила, что сверхширокоугольный прибор будет оснащен UIS Max Super Video Stabilization (машинный перевод с китайского). Как видно из названия, это функция стабилизации видео, но нам нужно подождать, чтобы узнать больше, чем она отличается от OIS и EIS.
Кроме того, европейское отделение Realme подтвердило, что X50 Pro 5G будет предлагаться в двух цветах - Rust Red и Moss Green.
Другие ранее подтвержденные характеристики Realme X50 Pro 5G включают в себя Snapdragon 865 SoC, до 12 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ памяти. Он будет загружать Realme UI на базе Android 10 и оснащен дисплеем Super AMOLED с частотой 90 Гц.
X50 Pro 5G будет оснащен 64-мегапиксельной основной камерой и функцией Wi-Fi 6. Realme официально не раскрыла свою емкость батареи, но подтвердила, что будет поддерживать быструю зарядку SuperDart мощностью 65 Вт.