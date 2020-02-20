Huawei P40 и P40 Pro появляются на TENAA, раскрывая некоторые характеристики

Ожидается, что флагманская линейка Huawei P40 не появится до конца марта, но и P40, и P40 Pro уже перечислены в китайском сертификационном агентстве TENAA. Huawei P40 был отмечен двумя номерами моделей (ANA-AN00 и ANA-TN00), как и P40 Pro (ELS-AN00 и ELS-TN00). Вероятно, это глобальные и китайские номера моделей вариантов. Единственная полезная информация - это то, что все четыре устройства поддерживают двухрежимный 5G, два слота для SIM-карт и, что неудивительно, работают на Android.
Мы также ожидаем первоклассную версию P40 Premium Edition, которая будет иметь набор из пяти камер, включая телеобъектив с перископом и фокусным расстоянием 240 мм для 10-кратного оптического зума. Ходят слухи, что P40 поставляется с четырьмя задними камерами с 52-мегапиксельной камерой, 40-мегапиксельной кинокамерой и 8-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим увеличением.
Ожидается, что P40 Pro будет оснащён изогнутым дисплеем во всех четырех направлениях. Мы даже видели предполагаемое живое изображение P40 Pro в прошлом месяце, которое фактически показало вырез в верхнем левом углу для двойных селфи-камер. У нас еще много времени, чтобы появилось больше утечек и слухов о Huawei P40, и мы будем держать вас в курсе.
Мы также ожидаем первоклассную версию P40 Premium Edition, которая будет иметь набор из пяти камер, включая телеобъектив с перископом и фокусным расстоянием 240 мм для 10-кратного оптического зума. Ходят слухи, что P40 поставляется с четырьмя задними камерами с 52-мегапиксельной камерой, 40-мегапиксельной кинокамерой и 8-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным оптическим увеличением.
Ожидается, что P40 Pro будет оснащён изогнутым дисплеем во всех четырех направлениях. Мы даже видели предполагаемое живое изображение P40 Pro в прошлом месяце, которое фактически показало вырез в верхнем левом углу для двойных селфи-камер. У нас еще много времени, чтобы появилось больше утечек и слухов о Huawei P40, и мы будем держать вас в курсе.