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Разборка Samsung Galaxy Z Flip обнаруживает интересную находку

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MobilZone / Гаджеты
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JerryRigEverything провел испытание на прочность, которое показало, что Samsung Galaxy Z Flip царапается также легко, как пластик - так, где это стекло? Полное разрушение Заком устройства нашло стекло - это слой под пластиковой защитной крышкой. Отслаивание пластика серьезно повреждает экран и даже приводит к растрескиванию слоя стекла.

Таким образом, устойчивость к царапинам не является одним из преимуществ использования ультра тонкого стекла, вам все равно нужно быть осторожным при использовании телефона. Samsung улучшил еще одно слабое место складных конструкций - шарнир.

У Hideaway Hinge совершенно новый дизайн. Вы можете увидеть шестерни и пружины, которые позволяют ему держать телефон под любым углом к концу видео. Кроме того, есть щетинки, предназначенные для предотвращения попадания пыли - они расположены по бокам шарнирного механизма, а также вдоль металлической рамы верхней и нижней половин.


В любом случае, это довольно интересный дизайн с ленточным кабелем, проходящим через середину петли, соединяющий верхнюю и нижнюю половинки телефона.

Батарея разделена на две части из-за ограничений по пространству и весу. Аккумулятор в верхней части мал, 930 мАч, оставшаяся емкость 3300 мАч находится в нижней половине, которая также содержит катушку беспроводной зарядки Qi, порт USB-C и динамик.
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