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iPhone 9 впервые показали на видео

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MobilZone / Гаджеты
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Вы готовы увидеть что-то старое? Мы говорим о коротких лицевых панелях и физической домашней кнопке - то есть том устройстве, каким может быть iPhone 9/SE 2. Появилось короткое практическое видео об этом якобы «доступном iPhone».

Трудно определить подлинность этого видео. Дизайн не совпадает с визуализацией OnLeaks, поскольку стороны устройства выглядят квадратными, что является возвратом к дизайну iPhone 4-5. Толстая верхняя и нижняя рамка на передней панели и одиночная камера на задней панели, которая соответствуют рендерам. В этом телефоне не хватит полдесяти лет инноваций в дизайне смартфонов.


Разъем 3,5 мм для наушников является одним из многих вариантов дизайна старой школы на телефоне. Телефон будет работать на новейшем чипсете Apple A13, что позволяет ему конкурировать даже с лучшими Android-моделями 2020 года.

Если вам интересно, у iPhone 9 / SE 2 должен быть крошечный 4,7-дюймовый экран - это больше, чем у оригинального iPhone SE (4,0 ”), и в то время, как рамки делают его больше, чем нужно, телефон все еще довольно мало по стандартам 2020 года.
OnLeaks отображает iPhone 9/SE 2

Мятно-зеленый цвет соответствует одному из оттенков, доступных для iPhone 11. Вот еще один рендер, который представляет возможные цвета нового телефона (но он также показывает скругленные стороны, в отличие от устройства на видео).
Визуализация iPhone 9 в разных цветах

Ожидается, что iPhone 9 будет анонсирован в конце марта, на пару недель позже, чем первоначально планировалось (поскольку вспышка коронавируса повлияла на фабрики, предназначенные для производства телефона).
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