Xiaomi Mi 10 Pro показали изнутри

Xiaomi Mi 10 Pro набит внушительными внутренностями - от датчика на четыре камеры до чипсета Snapdragon 865, а также батарея на 4,500mAh с 50W проводным и 30W поддержка беспроводной зарядки.
Все эти внутренние компоненты теперь демонстрируются благодаря первой разборке телефона никем другим, кроме самой Xiaomi. Разборка показывает все различные компоненты внутри устройства, такие, как NFC и антенна, беспроводная зарядная катушка, новые стереодинамики с новым большим резонатором, которые обещают вдвое больше звука, чем старые динамики на Mi 9.
Но, безусловно, наиболее интересными особенностями Xiaomi Mi 10 Pro являются камеры, а именно его основной датчик. Глядя на изображения, вы по-настоящему оцените, насколько велик основной датчик с разрешением 108 Мп по сравнению со сверхширокой парой телефотографий.
Гигантский 1 / 1,33-дюймовый сенсор использует биннинг 4-в-1 для получения 27-мегапиксельной фотографии.
А вот и видео демонтажа:
В сопутствующих новостях Xiaomi Mi 10 Pro прошел тест Master Lu и показал суммарный результат 469 692. Чтобы оценить это, Snapdragon 855+ Nubia Red Magic 3S смог получить 488 450, что поставило Mi 10 Pro чуть ниже него.
Тесты только рассказывают так много истории. Воспринимаемая гладкость телефона зависит от множества факторов - скорости хранения, частоты обновления экрана и настройки программного обеспечения. Мы будем уверены и протестируем Xiaomi Mi 10 Pro, когда он прибудет в штаб-квартиру.
Все эти внутренние компоненты теперь демонстрируются благодаря первой разборке телефона никем другим, кроме самой Xiaomi. Разборка показывает все различные компоненты внутри устройства, такие, как NFC и антенна, беспроводная зарядная катушка, новые стереодинамики с новым большим резонатором, которые обещают вдвое больше звука, чем старые динамики на Mi 9.
Но, безусловно, наиболее интересными особенностями Xiaomi Mi 10 Pro являются камеры, а именно его основной датчик. Глядя на изображения, вы по-настоящему оцените, насколько велик основной датчик с разрешением 108 Мп по сравнению со сверхширокой парой телефотографий.
Гигантский 1 / 1,33-дюймовый сенсор использует биннинг 4-в-1 для получения 27-мегапиксельной фотографии.
А вот и видео демонтажа:
В сопутствующих новостях Xiaomi Mi 10 Pro прошел тест Master Lu и показал суммарный результат 469 692. Чтобы оценить это, Snapdragon 855+ Nubia Red Magic 3S смог получить 488 450, что поставило Mi 10 Pro чуть ниже него.
Тесты только рассказывают так много истории. Воспринимаемая гладкость телефона зависит от множества факторов - скорости хранения, частоты обновления экрана и настройки программного обеспечения. Мы будем уверены и протестируем Xiaomi Mi 10 Pro, когда он прибудет в штаб-квартиру.