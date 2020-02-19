ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Xiaomi Mi 10 Pro показали изнутри
18:00
LG анонсирует три новых смартфона: K61, K51S и K41S
16:00
Первая партия Xiaomi Mi 10 Pro была распродана в считанные секунды
14:00
Детали камеры Realme X50 Pro показаны вместе с образцами
12:00
Samsung Galaxy Fold 2 выйдет с новым S Pen
10:00
Мировой запуск Honor 9X Pro назначен на конец февраля
09:42
Xiaomi Mi10 Pro готов уничтожить Samsung Galaxy S20
07:45
Apple проведет свое мероприятие 31 марта этого года
06:35
Nubia Red Magic 5G будет иметь рекордное количество оперативной памяти
16:33
Sharp анонсирует свой флагманский смартфон - Aquos R5G
14:37
В сети появились цены и спецификации Honor 9X Lite
13:00
Oppo Find X2 будет иметь беспроводную зарядку 30 Вт и много крутых функций
11:00
Второе изображение Oppo SmartWatch показывает изогнутое 3D-стекло
09:00
Samsung Galaxy Z Flip проверили на прочность
07:32
В сети появилось видео 4K, снятое на Xiaomi Mi 10 Pro
05:29
Samsung Galaxy Fold 2 оснащен камерой под экраном
20:00
Новый Realme сертифицирован с тройной камерой и суперёмкой батареей
18:00
Samsung Galaxy A70e появляется в первых рендерах
16:00
Последствия отмены MWC: что будет с непредставленными телефонами
14:00
Манекен Oppo Reno3 Pro раскрывает ключевые характеристики
12:00
iQOO 3 5G достигает самого высокого показателя за всю историю AnTuTu
10:00
Samsung Galaxy A71 5G будет доступен за пределами США и Китая
08:00
Смартфон Nokia TA-1212 сертифицирован в Китае
18:36
Быстрая зарядка Realme X50 Pro не даст никаких шансов Xiaomi Mi 10
14:00
Рейтинг самых мощных недорогих смартфонов на январь 2020
12:00
Xiaomi тестирует новую функцию безопасности на MIUI 11
10:46
Это смарт-часы Xiaomi за 14 долларов
08:03
Xiaomi Mi 10 раскупили за одну минуту
06:21
Samsung выпустила два смартфона «Lite» на основе своих флагманов 2019 года: Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite
20:00
OnePlus 7/7 Pro и 7T Pro получают исправления с январским обновлением
18:00
Apple разработает собственные антенны 5G для предстоящего iPhone 5G
16:00
Предполагаемый рендер Google Pixel 5 XL с уникальной настройкой камеры
14:00
Высокий спрос на Xiaomi Mi 10 спровоцировали продажи в считанные секунды
 Больше новостей
» » Xiaomi Mi 10 Pro показали изнутри
-

Xiaomi Mi 10 Pro показали изнутри

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
547
Xiaomi Mi 10 Pro набит внушительными внутренностями - от датчика на четыре камеры до чипсета Snapdragon 865, а также батарея на 4,500mAh с 50W проводным и 30W поддержка беспроводной зарядки.

Все эти внутренние компоненты теперь демонстрируются благодаря первой разборке телефона никем другим, кроме самой Xiaomi. Разборка показывает все различные компоненты внутри устройства, такие, как NFC и антенна, беспроводная зарядная катушка, новые стереодинамики с новым большим резонатором, которые обещают вдвое больше звука, чем старые динамики на Mi 9.
Xiaomi Mi 10 Pro разобрали

Но, безусловно, наиболее интересными особенностями Xiaomi Mi 10 Pro являются камеры, а именно его основной датчик. Глядя на изображения, вы по-настоящему оцените, насколько велик основной датчик с разрешением 108 Мп по сравнению со сверхширокой парой телефотографий.

Гигантский 1 / 1,33-дюймовый сенсор использует биннинг 4-в-1 для получения 27-мегапиксельной фотографии.
А вот и видео демонтажа:


В сопутствующих новостях Xiaomi Mi 10 Pro прошел тест Master Lu и показал суммарный результат 469 692. Чтобы оценить это, Snapdragon 855+ Nubia Red Magic 3S смог получить 488 450, что поставило Mi 10 Pro чуть ниже него.
Мастер Лу бенчмарк о Xiaomi Mi 10 Pro

Тесты только рассказывают так много истории. Воспринимаемая гладкость телефона зависит от множества факторов - скорости хранения, частоты обновления экрана и настройки программного обеспечения. Мы будем уверены и протестируем Xiaomi Mi 10 Pro, когда он прибудет в штаб-квартиру.
Prostotech google play Prostotech google play