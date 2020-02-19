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Первая партия Xiaomi Mi 10 Pro была распродана в считанные секунды

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MobilZone / Гаджеты
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Xiaomi Mi 10 представили на прошлой неделе и был в наличии в течение нескольких секунд. У Mi 10 Pro появилась первая продажа длилась всего 55 секунд, собрав 200 млн юаней.

Как и ванильный Mi 10, вариант Pro также собрал более 200 миллионов юаней в первой продаже, что означает, что компания продала от 33 300 до 40 000 единиц в зависимости от конфигурации памяти.
Xiaomi не сообщает, когда Mi 10 Pro снова поступит в продажу в Китае, но, глядя на текущую ситуацию в стране, компания, скорее всего, столкнется с нехваткой дуэта Mi 10, и еще неизвестно, как она справится с таким спросом.
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