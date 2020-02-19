Xiaomi Mi10 Pro готов уничтожить Samsung Galaxy S20

XIAOMI MI 10

Как вы все знаете 11 февраля прошла презентация Гэлакси анпакд в Сан-Франциско и весь мир за этим наблюдал отдавая свои восхищенные взгляды компании Самсунг! Но люди не жадные на восхищенные взгляды, поэтому ровно через два дня наше внимание захватила компания Сяоми которая провела сою презентацию и дала нам также некоторые эмоции, представив свой новый флагманский смартфон и многое другое!А если вы не наблюдали за ней в прямом эфире да и вообще не любите тратить на это свое время, у вас есть я который расскажет вам вкратце про все те продукты которые были продемонстрированы 13 февраля у Xiaomi!Вот мы и дождались народ, и не надо говорить что вы не ждали новых флагманов от компании Сяоми, все мы так или иначе следим и ждем чего то нового от них. Да и они не сидят на месте, а так как мы видели уже много инсайдов, живых видео и фото слитых в сеть, мы не ожидали увидеть что то кардинально новое, а лишь хотели что бы известные слухи подтвердились. И действительно в той или иной степени они подтвердились, ведь компания Сяоми представила весьма солидный смартфон в своей ценовой категории.Итак, начнем по порядку!Мы ждали два устройства – обычный Ми 10 и немного усиленный – Ми 10 Про. И мы получили два утсройства… Оба девайса получили одинаковый внешний вид, стеклянные корпуса и изогнутые края. Так же вертикально расположенные квадро модули камеры и практически безрамочные дисплеи с аккуратным вырезом в левом верхнем углу в виде точки для фронтальной камеры. На мой взгляд достаточно премиальный внешний вид, да и отверстие очень гармонично вписана, по крайней мере мы к этом уже привыкли стараниями Самсунг.Оба устройства получили СуперАмолед экраны производства Самсунг с максимальной яркостью 1120 нит и разрешением 2340?1080p и диагональю в 6.67д. В самый раз я бы сказал, габариты удовлетворят любого пользователя, так как они довольно сбалансированы.Как и предвещалось экраны будут поддерживать частоту обновления в 90Гц, технологию HDR10+, а так же частоту считывания сенсорной панели в 180 Гц – одним словом ЧУДО, ну а не одним – как всегда китайцы выдают нам полный фарш за деньги на которые у конкурентов продаются среднячки. Как многие любат говорить Сяоми топ за свои деньги, и пожалуй в этом году всё остается по-прежнему.Сердцами новинок стали топовые процессоры СнэпДрэгон 865 которые вдобавок к своей бешенной производительности будут поставляться в эти флагманы с 5G модемом связи, навороченной системой охлаждения и 8 или 12 Гб ОЗУ нового типа LPDDR5, напомню что такая же стоит в новых флагманах от Самсунг.Кажется, что Сяоми вообще не хочет идти на компромисся и по всем компонентам берёт самые топовые решения.Но одним железом сердца людей не покоришь, это все уже в прошлом… это раньше компания Сяоми брала своей начинкой, а во всем остальном под чистую проигрывала своим конкурентом в лице больших компаний, но 13 февраля мир увидел восхождение на пьедестал новой камеры с множеством фото возможностей.Да, тренд мобильных технологий сегодня держит нос на камеры. Поэтому главным козырем новой линейки Ми10 стала его убийственная камера! Просто вдумайтесь в эти характеристики которые я озвучу дальше, держите их у себя в голове и когда я озвучу вам цену вы в комментах напишите это вообще законно или нет, делать такие устройства за такие деньги. Итак, пошли спецификации ---В Mi 10 установлено четыре сенсора: 108-мегапиксельный датчик с оптической стабилизацией, 2-мегапиксельный датчик глубины (f/2.4), 2-мегапиксельная макролинза с фокусным расстоянием 2-10 см и сверхширокоугольный объектив на 13 Мп с углом охвата 123 градуса.Mi 10 Pro от Ми 10 отличается 20-мегапиксельным широкоугольным датчиком и наличием двух телефотосенсоров на 12 Мп и 8 Мп. Оба девайса поддерживают 5кратный оптический зум, а так же сьемку видео ВНИМАНИЕ в 8К, что не удивительно ведь сенсоры для сяоми делает самсунг, а они нам показали сьемку 8К в своих новых смартфонах.И сразу же с места в карьер новый флагман Сяоми занял лидирующие позиции в рейтинге камер DXOmark набрав астрономические для этой компании 124 балла, обогнав Huawei Mate 30 Pro 5G!В плюсы камеры записали хорошую детализацию, точную и стабильную экспозицию и баланс белого, а также эффективную стабилизацию и быстрый, точный автофокус при съемке видео,а к минусам отнесли иногда слегка тусклые цвета, периодические ошибки фокусировки на лицах, артефакты при съёмке в режиме HDR и при недостаточной освещённости.Но даже не смотря на это в рейтинге смартфон занял первое место. Хотя бы на время до выхода С20 ультра в продажу…Ну и не стоит забывать про то что питает все это добро, про аккумуляторы в этих устройствах. А они у нас чуть разнятся от устройства к устройству. В начальной модели, которая у нас именуется Ми10 без приставочки про, мы увидим аккумулятор на 4780мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт, беспроводной зарядкой на 30 Вт и реверсивной на 10 Вт.Старшая версия получит слегка уменьшенный аккум – на 4500мач но зато 50 Втную проводную зарядку и тут уже решать вам кому что надо, хотя я думаю разница ничтожна!Ах ну и под конец я естественно скажу что эта новая серия смартфонов получит поддержку Wi-Fi 6 со скоростью до 9.6 Гбит/с, Hi-Res Audio, Bluetooth 5.1, NFC-модуль для бесконтактных платежей, подэкранный сканер нового поколения и ОС Android 10 с фирменной оболочкой MIUI 11. Полный фарш, все супер, но что по ценам?Продажи новинок уже начались в Китае со следующими ценами:Xiaomi Mi 10 8/128 ГБ — $572Xiaomi Mi 10 8/256 ГБ — $615Xiaomi Mi 10 12/256 ГБ — $673Xiaomi Mi 10 Pro 8/256 ГБ — $716Xiaomi Mi 10 Pro 12/256 ГБ — $787Xiaomi Mi 10 Pro 12/512 ГБ — $860А вот глобальный анонс ждать пока что не стоит. Вообще напомню что мы должны были его увидеть 23 февраля, но компания из-за проблемы о которой вам всем прекрасно известно решила отменить презентацию… Xiaomi решила не подвергать журналистов и своих работников опасности, и опубликовали такое официальное заявление в Twitter. Глобальный анонс новинок всё же будет, но когда именно компания пока не сообщает.Ну и на последок хотелось бы сказать о нескольких аксессуарах которые компания Сяоми представила в дополнение к своему новоиспеченному флагману.В числе аксессуаров, Bluetooth-колонка за 36 долларов, которую можно использовать как для прослушивания музыки, так и в качестве достаточно мощного 30-ватного беспроводного зарядного устройства для Xiaomi Mi 10, аксессуар позволяющий сделать из смартфона подобие игровой приставки посредством подключения физических контроллеров за 43 доллара и специальный кулер, с помощью которого можно снизить температуру Xiaomi Mi 10 дополнительно на 10 градусов. Прикольно что уж сказать, любителям всего от Сяоми закатит уж точно…Народ, оставляйте комментарии, пишите хотели бы вы купить себе этот китайский алмаз. И как вы думаете будет ли он конкурентоспособен новому С20 ультра который несомненно дороже, но по начинке много схожего. Все это вы можете написать внизу, делитесь мыслями, и как всегда, мы с вами увидимся уже очень скоро.