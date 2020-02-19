Nubia Red Magic 5G будет иметь рекордное количество оперативной памяти

Генеральный директор Nubia, Ni Fei, продолжает тизерить предстоящий флагманский телефон Red Magic 5G, и он только что подтвердил, что смартфон будет поставляться с 16 ГБ оперативной памятью LPDDR5.
Новая утечка показывает нам скриншот с устройства и его раздел телефона, где мы также можем увидеть больше его ключевых функций. Начиная с чипсета Snapdragon 865 вместе с модемом X55 для подключения 5G. Другие примечательные особенности включают 256 ГБ памяти, и мы также можем заметить, что телефон работает под управлением Redmagic OS поверх Android 10.
Взглянув на оттенок уведомлений, мы можем выделить две интересные иконки - вентилятор и режим 144 Гц. Первый, по-видимому, указывает на то, что работает встроенный вентилятор телефона, а другой указывает, когда включен режим высокой частоты обновления.
Предполагалось, что Red Magic 5G будет анонсирован на MWC, но, учитывая отмену мероприятия, он будет запущен в Китае в еще не подтвержденную дату. Как обычно, мы будем в поисках более подробной информации и сообщим Вам.
Новая утечка показывает нам скриншот с устройства и его раздел телефона, где мы также можем увидеть больше его ключевых функций. Начиная с чипсета Snapdragon 865 вместе с модемом X55 для подключения 5G. Другие примечательные особенности включают 256 ГБ памяти, и мы также можем заметить, что телефон работает под управлением Redmagic OS поверх Android 10.
Взглянув на оттенок уведомлений, мы можем выделить две интересные иконки - вентилятор и режим 144 Гц. Первый, по-видимому, указывает на то, что работает встроенный вентилятор телефона, а другой указывает, когда включен режим высокой частоты обновления.
Предполагалось, что Red Magic 5G будет анонсирован на MWC, но, учитывая отмену мероприятия, он будет запущен в Китае в еще не подтвержденную дату. Как обычно, мы будем в поисках более подробной информации и сообщим Вам.