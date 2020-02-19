Детали камеры Realme X50 Pro показаны вместе с образцами

Realme X50 Pro станет настоящим флагманом благодаря своему чипсету Snapdragon 865, дисплею Super AMOLED с частотой 90 Гц и двухрежимному подключению 5G. В телефоне будет шесть камер, как мы узнали ранее сегодня - две на передней и четыре на задней, и теперь у нас есть еще несколько деталей для работы.
CMO Realme, Сюй Ци Чейз, продемонстрировал детали камеры для будущего X50 Pro на Weibo вместе с парой образцов камер. Устройство будет оснащено 64-мегапиксельной камерой и будет иметь 20-кратный гибридный зум. Кроме того, он сможет снимать видео со своей сверхширокой камере с портретным размытием, и, как ожидается, будет демо-версия ночного режима.
Сюй Ци Чейз опубликовал два изображения, которые показывают производительность в ночном режиме по сравнению с аналогичным снимком без переключения в ночном режиме. Результаты впечатляют, несмотря на визуальную резкость. Realme Europe также написали в Твиттере сообщение с некоторыми образцами с телеобъектива, которые показывают 20-кратный гибридный зум.
Глобальный запуск Realme X50 Pro 5G запланирован на 24 февраля, а мероприятие состоится в Мадриде.
CMO Realme, Сюй Ци Чейз, продемонстрировал детали камеры для будущего X50 Pro на Weibo вместе с парой образцов камер. Устройство будет оснащено 64-мегапиксельной камерой и будет иметь 20-кратный гибридный зум. Кроме того, он сможет снимать видео со своей сверхширокой камере с портретным размытием, и, как ожидается, будет демо-версия ночного режима.
Сюй Ци Чейз опубликовал два изображения, которые показывают производительность в ночном режиме по сравнению с аналогичным снимком без переключения в ночном режиме. Результаты впечатляют, несмотря на визуальную резкость. Realme Europe также написали в Твиттере сообщение с некоторыми образцами с телеобъектива, которые показывают 20-кратный гибридный зум.
Detail matters.— realme Europe (@realmeeurope) February 16, 2020
Do you know how many times #realmeX50Pro can zoom in? pic.twitter.com/W4tKJNo4Mh
Глобальный запуск Realme X50 Pro 5G запланирован на 24 февраля, а мероприятие состоится в Мадриде.