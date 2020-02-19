Samsung Galaxy Fold 2 выйдет с новым S Pen

После вчерашних пикантных новостей о Galaxy Fold 2 пришло время еще немного рассказать о дизайне телефона. Согласно достаточно авторитетному источнику, грядущий преемник Samsung Galaxy Fold будет включать одну из знаковых функций серии Galaxy Note - S Pen.
Как сообщается, Galaxy Fold 2 представит 7,7-дюймовый дисплей, который более чем на дюйм больше за Galaxy Note10 +, поэтому было бы расточительно не использовать этот экран с функциональностью S Pen. Кроме того, в соответствии с утечкой, S Pen будет переработан. Возможно, необходимо изменить дизайн, поскольку поверхность более подвержена царапинам. И мы до сих пор не знаем, выйдет ли Samsung с дисплеем UTG или оставит пластиковый дисплей, как у старого Fold.
В отчете также утверждается, что Fold 2 заимствует настройки камеры S20 + - 12-мегапиксельная основная, 64-мегапиксельная телеобъективная, 12-мегапиксельная сверхширокая и 3D-датчик ToF, чтобы помочь им всем. Интересно, что дисплей на внешней оболочке телефона будет иметь панель Infinity-V - минималистичный надрез, в то время, как основной дисплей будет либо в виде отверстия, либо в качестве камеры под экраном. Но мы знали это уже от вчерашней утечки.
Телефон будет включать в себя высококачественные материалы, такие, как керамика и нержавеющая сталь, и будет пяти цветов - синий, серебристый, золотой, розовый и черный.
Как сообщается, Galaxy Fold 2 представит 7,7-дюймовый дисплей, который более чем на дюйм больше за Galaxy Note10 +, поэтому было бы расточительно не использовать этот экран с функциональностью S Pen. Кроме того, в соответствии с утечкой, S Pen будет переработан. Возможно, необходимо изменить дизайн, поскольку поверхность более подвержена царапинам. И мы до сих пор не знаем, выйдет ли Samsung с дисплеем UTG или оставит пластиковый дисплей, как у старого Fold.
Galaxy Fold 2: front cover is infinity V display. Main is either hole punch or under display camera. New form of SPen. S20+ camera setup. Ceramic and stainless steel. Will come in Blue, Silver, Gold, Pink, Black.— Max Weinbach (@MaxWinebach) February 17, 2020
В отчете также утверждается, что Fold 2 заимствует настройки камеры S20 + - 12-мегапиксельная основная, 64-мегапиксельная телеобъективная, 12-мегапиксельная сверхширокая и 3D-датчик ToF, чтобы помочь им всем. Интересно, что дисплей на внешней оболочке телефона будет иметь панель Infinity-V - минималистичный надрез, в то время, как основной дисплей будет либо в виде отверстия, либо в качестве камеры под экраном. Но мы знали это уже от вчерашней утечки.
Телефон будет включать в себя высококачественные материалы, такие, как керамика и нержавеющая сталь, и будет пяти цветов - синий, серебристый, золотой, розовый и черный.