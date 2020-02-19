Мировой запуск Honor 9X Pro назначен на конец февраля

Honor 9X Pro, который объявили в июле прошлого года в Китае, назначает свой глобальный дебют на 24 февраля.
Эта информация поступает к нам от Президента Honor, Джорджа Чжао, который отправился на Facebook, чтобы сделать объявление. Чжао также сказал, что 9X Pro будет иметь встроенную систему мобильной связи Huawei (HMS), что делает его первым смартфоном Honor с альтернативой Google Mobile Services (GMS).
Honor 9X Pro работает от Kirin 810 SoC и может поставляться в двух конфигурациях памяти, как его китайский аналог - 8 ГБ / 128 ГБ и 8 ГБ / 256 ГБ. 9X Pro в Китае поставляется с EMUI 9.1 на основе Android Pie, но мы надеемся, что глобальная версия будет работать под управлением EMUI 10 на основе Android 10 из коробки.
9X Pro может похвастаться 6,59-дюймовым дисплеем FHD + с каплевидным вырезом, оснащен боковым считывателем отпечатков пальцев и батареей емкостью 4000 мАч с зарядкой 10 Вт.
Для фотосъемки Honor 9X Pro оснащен 16-мегапиксельной камерой «селфи», установленной на подъемном механизме, и трехпозиционной камерой на задней панели, состоящей из 48-мегапиксельного основного, 8-мегапиксельного сверхширокого и 2-мегапиксельного датчиков глубины.
Эта информация поступает к нам от Президента Honor, Джорджа Чжао, который отправился на Facebook, чтобы сделать объявление. Чжао также сказал, что 9X Pro будет иметь встроенную систему мобильной связи Huawei (HMS), что делает его первым смартфоном Honor с альтернативой Google Mobile Services (GMS).
Honor 9X Pro работает от Kirin 810 SoC и может поставляться в двух конфигурациях памяти, как его китайский аналог - 8 ГБ / 128 ГБ и 8 ГБ / 256 ГБ. 9X Pro в Китае поставляется с EMUI 9.1 на основе Android Pie, но мы надеемся, что глобальная версия будет работать под управлением EMUI 10 на основе Android 10 из коробки.
9X Pro может похвастаться 6,59-дюймовым дисплеем FHD + с каплевидным вырезом, оснащен боковым считывателем отпечатков пальцев и батареей емкостью 4000 мАч с зарядкой 10 Вт.
Для фотосъемки Honor 9X Pro оснащен 16-мегапиксельной камерой «селфи», установленной на подъемном механизме, и трехпозиционной камерой на задней панели, состоящей из 48-мегапиксельного основного, 8-мегапиксельного сверхширокого и 2-мегапиксельного датчиков глубины.