ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

16:00
Первая партия Xiaomi Mi 10 Pro была распродана в считанные секунды
14:00
Детали камеры Realme X50 Pro показаны вместе с образцами
12:00
Samsung Galaxy Fold 2 выйдет с новым S Pen
10:00
Мировой запуск Honor 9X Pro назначен на конец февраля
09:42
Xiaomi Mi10 Pro готов уничтожить Samsung Galaxy S20
07:45
Apple проведет свое мероприятие 31 марта этого года
06:35
Nubia Red Magic 5G будет иметь рекордное количество оперативной памяти
16:33
Sharp анонсирует свой флагманский смартфон - Aquos R5G
14:37
В сети появились цены и спецификации Honor 9X Lite
13:00
Oppo Find X2 будет иметь беспроводную зарядку 30 Вт и много крутых функций
11:00
Второе изображение Oppo SmartWatch показывает изогнутое 3D-стекло
09:00
Samsung Galaxy Z Flip проверили на прочность
07:32
В сети появилось видео 4K, снятое на Xiaomi Mi 10 Pro
05:29
Samsung Galaxy Fold 2 оснащен камерой под экраном
20:00
Новый Realme сертифицирован с тройной камерой и суперёмкой батареей
18:00
Samsung Galaxy A70e появляется в первых рендерах
16:00
Последствия отмены MWC: что будет с непредставленными телефонами
14:00
Манекен Oppo Reno3 Pro раскрывает ключевые характеристики
12:00
iQOO 3 5G достигает самого высокого показателя за всю историю AnTuTu
10:00
Samsung Galaxy A71 5G будет доступен за пределами США и Китая
08:00
Смартфон Nokia TA-1212 сертифицирован в Китае
18:36
Быстрая зарядка Realme X50 Pro не даст никаких шансов Xiaomi Mi 10
14:00
Рейтинг самых мощных недорогих смартфонов на январь 2020
12:00
Xiaomi тестирует новую функцию безопасности на MIUI 11
10:46
Это смарт-часы Xiaomi за 14 долларов
08:03
Xiaomi Mi 10 раскупили за одну минуту
06:21
Samsung выпустила два смартфона «Lite» на основе своих флагманов 2019 года: Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite
20:00
OnePlus 7/7 Pro и 7T Pro получают исправления с январским обновлением
18:00
Apple разработает собственные антенны 5G для предстоящего iPhone 5G
16:00
Предполагаемый рендер Google Pixel 5 XL с уникальной настройкой камеры
14:00
Высокий спрос на Xiaomi Mi 10 спровоцировали продажи в считанные секунды
12:00
Lenovo тизерит игровой телефон с впечатляющим баллом в тесте AnTuTu
10:00
Realme подтверждает суперкрутые флагманские характеристики для своего X50 Pro
 Больше новостей
» » Мировой запуск Honor 9X Pro назначен на конец февраля
-

Мировой запуск Honor 9X Pro назначен на конец февраля

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
266
Honor 9X Pro, который объявили в июле прошлого года в Китае, назначает свой глобальный дебют на 24 февраля.

Эта информация поступает к нам от Президента Honor, Джорджа Чжао, который отправился на Facebook, чтобы сделать объявление. Чжао также сказал, что 9X Pro будет иметь встроенную систему мобильной связи Huawei (HMS), что делает его первым смартфоном Honor с альтернативой Google Mobile Services (GMS).
Honor 9X Pro работает от Kirin 810 SoC и может поставляться в двух конфигурациях памяти, как его китайский аналог - 8 ГБ / 128 ГБ и 8 ГБ / 256 ГБ. 9X Pro в Китае поставляется с EMUI 9.1 на основе Android Pie, но мы надеемся, что глобальная версия будет работать под управлением EMUI 10 на основе Android 10 из коробки.

9X Pro может похвастаться 6,59-дюймовым дисплеем FHD + с каплевидным вырезом, оснащен боковым считывателем отпечатков пальцев и батареей емкостью 4000 мАч с зарядкой 10 Вт.

Для фотосъемки Honor 9X Pro оснащен 16-мегапиксельной камерой «селфи», установленной на подъемном механизме, и трехпозиционной камерой на задней панели, состоящей из 48-мегапиксельного основного, 8-мегапиксельного сверхширокого и 2-мегапиксельного датчиков глубины.
Honor 9X Pro
Prostotech google play Prostotech google play