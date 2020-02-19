Apple проведет свое мероприятие 31 марта этого года

Мы много слышали о предстоящем iPhone 9/SE 2 в последние месяцы, и мы ожидали увидеть его анонс в середине марта. Согласно последнему заявлению, мероприятие было перенесено на 31 марта, когда продажи нового iPhone начального уровня начнутся в первую неделю апреля.
В связанных новостях в отчете Digitimes утверждается, что серия iPad Pro следующего поколения уже находится в производстве с ожидаемой датой выпуска, запланированной на апрель. Скорее всего, планшеты будут анонсированы вместе с новым бюджетным iPhone, но производственные трудности, связанные со вспышкой Коронавируса, могут привести к задержкам поставок. Apple может выпустить планшеты в ограниченном количестве или вообще отложить запуск.
По слухам, самым большим изменением в новых планшетах Apple Pro станет улучшенная тройная камера на задней панели, которая будет включать в себя модуль 3D ToF. В дополнение к новым iPhone и iPad, Apple также представит обновленный 13-дюймовый MacBook Pro.
В связанных новостях в отчете Digitimes утверждается, что серия iPad Pro следующего поколения уже находится в производстве с ожидаемой датой выпуска, запланированной на апрель. Скорее всего, планшеты будут анонсированы вместе с новым бюджетным iPhone, но производственные трудности, связанные со вспышкой Коронавируса, могут привести к задержкам поставок. Apple может выпустить планшеты в ограниченном количестве или вообще отложить запуск.
По слухам, самым большим изменением в новых планшетах Apple Pro станет улучшенная тройная камера на задней панели, которая будет включать в себя модуль 3D ToF. В дополнение к новым iPhone и iPad, Apple также представит обновленный 13-дюймовый MacBook Pro.