Sharp анонсирует свой флагманский смартфон - Aquos R5G

Компания Sharp официально представила свой последний флагман для японского рынка - R5G. Он представляет собой первый смартфон 5G и представляет интересную спецификацию, озаглавленную двойным 6,5-дюймовым QHD + экраном. Он имеет каплевидный вырез для 16-мегапиксельной селфи-камеры и второй вырез в нижней части подбородка для емкостного сканера отпечатков пальцев. Сам дисплей представляет собой панель IPS, оснащен модной частотой обновления 120 Гц и оснащен стереодинамиками.
На задней панели смартфона разестился массив из четырех камер с 12-мегапиксельным обычным датчиком с OIS, телеобъектив на 12 Мп с OIS, сверхширокий датчик на 48 мегапикселей и модуль ToF. Телефон также способен захватывать 8K видео с ультраширокого модуля.
Чипсет Snapdragon 865 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ памяти UFS 3.0, расширяемой через слот microSD. Передняя часть программного обеспечения покрыта Android 10, а емкость аккумулятора составляет 3730 мАч. Телефон соответствует стандарту IP68 и весит 189 грамм.
До сих пор нет информации о ценах и подробностях международного развертывания Sharp Aquos R5G. Ожидается, что телефон поступит на японский рынок этой весной.
На задней панели смартфона разестился массив из четырех камер с 12-мегапиксельным обычным датчиком с OIS, телеобъектив на 12 Мп с OIS, сверхширокий датчик на 48 мегапикселей и модуль ToF. Телефон также способен захватывать 8K видео с ультраширокого модуля.
Чипсет Snapdragon 865 в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ памяти UFS 3.0, расширяемой через слот microSD. Передняя часть программного обеспечения покрыта Android 10, а емкость аккумулятора составляет 3730 мАч. Телефон соответствует стандарту IP68 и весит 189 грамм.
До сих пор нет информации о ценах и подробностях международного развертывания Sharp Aquos R5G. Ожидается, что телефон поступит на японский рынок этой весной.