В сети появились цены и спецификации Honor 9X Lite

Honor готовится выпустить новую версию Lite 9X, как мы уже видели из промо-изображения менее двух недель назад. В то время у нас не было много информации, но в новой разработке телефон появился в листинге пакистанского ритейлера, подтвердив его основные характеристики и цену.
Устройство будет оснащено 6,5-дюймовым дисплеем FullView с 16-мегапиксельной камерой для селфи. На задней панели у нас есть 48-мегапиксельная основная камера вместе с 2-мегапиксельным датчиком глубины и емкостным сканером отпечатков пальцев. Чипсет Kirin 710 стоит у руля, в сочетании с 4G RAM и 128 ГБ памяти. Аккумулятор рассчитан на 3750 мАч.
Размеры составляют 160,4 х 76,6 х 7,8 мм. Что касается программного обеспечения, мы видим, что телефон будет работать с EMUI 9.0 из коробки на базе Android 9, но его можно будет обновить до Android 10. Honor 9X Lite указан для PKR 31 999 ($ 207) и уже доступен для предварительного заказа, несмотря на отсутствие какой-либо официальной даты запуска или другой информации со стороны Honor.
Устройство будет оснащено 6,5-дюймовым дисплеем FullView с 16-мегапиксельной камерой для селфи. На задней панели у нас есть 48-мегапиксельная основная камера вместе с 2-мегапиксельным датчиком глубины и емкостным сканером отпечатков пальцев. Чипсет Kirin 710 стоит у руля, в сочетании с 4G RAM и 128 ГБ памяти. Аккумулятор рассчитан на 3750 мАч.
Размеры составляют 160,4 х 76,6 х 7,8 мм. Что касается программного обеспечения, мы видим, что телефон будет работать с EMUI 9.0 из коробки на базе Android 9, но его можно будет обновить до Android 10. Honor 9X Lite указан для PKR 31 999 ($ 207) и уже доступен для предварительного заказа, несмотря на отсутствие какой-либо официальной даты запуска или другой информации со стороны Honor.