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Samsung Galaxy Z Flip проверили на прочность

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MobilZone / Гаджеты
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Samsung Galaxy Z Flip является знаковым продуктом в портфеле компании Samsung. Одной из наиболее ожидаемых характеристик является ультратонкое стекло (UTG), которое, как ожидается, улучшит устойчивость к царапинам складных дисплеев. 

Зак Нельсон из JerryRigEverything провел свой фирменный тест на долговечность на последней складной платформе Samsung, а верхний слой экрана UTG не выдержал этого, царапая на уровне 2 по шкале Мооса для определения минеральной твердости. Выбор уровня 3 позволил заметно углубиться, а уровень 4 прошел сквозь верхний слой дисплея. Стеклянные царапины на уровне 5 или 6, означающие, что верхняя часть дисплея ни в коем случае не сделана из стекла.


Samsung пояснил, что на самом деле дисплей имеет защитный пластиковый слой сверху, похожий на Galaxy Fold, и с ним следует «обращаться осторожно». Кроме того, Samsung подтвердила, что предложит владельцам Galaxy Z Flip бесплатную специализированную защитную пленку в некоторых магазинах и ремонтных мастерских UBIFI (UBreakiFix). Он будет применяться специалистом с соответствующим оборудованием. Компания также предоставляет ранним пользователям одноразовую замену экрана за 119 долларов.
Результаты испытаний долговечности дисплея Galaxy Z Flip

В другом интересном событии PBKreviews выполнил демонтаж Galaxy Z Flip, который выявил внутренности устройства. Дисплей удерживается в тонкой металлической рамке, и рецензенту удалось отделить панель от корпуса, треснув дисплей, когда он изгибался. Это подтверждает, что на дисплее действительно есть материал из стекла, но до сих пор неясно, как он на самом деле сделан. Затем мы прыгаем вперед к части, когда защитный слой снимается с дисплея, что приводит к видимым повреждениям углов экрана.


Мы также ближе познакомимся с шарниром, который также имеет два корпуса с небольшими слоями мягкой пленки для дополнительной прочности. Там также слой желтой ленты, которая проходит весь путь внутрь. Предположительно, это сделано для того, чтобы металл не касался кабеля разъема дисплея. Фактический шарнирный механизм выглядит довольно прочным и может похвастаться сильным магнитным замком.
Galaxy Z Flip - шарнир
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