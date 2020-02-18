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Oppo Find X2 будет иметь беспроводную зарядку 30 Вт и много крутых функций

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MobilZone / Гаджеты
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Ожидалось, что Oppo Find X2 прибудет на этой неделе, но с отменой MWC 2020, событие было перенесено на следующий месяц. Мы уже знаем некоторые характеристики этого устройства, но сегодня инсайдер показал еще больше - Find X2 будет поддерживать быструю беспроводную зарядку 30 Вт. Согласно скриншотам, которыми он поделился, телефон также будет поддерживать 5G, что вряд ли удивительно.
Oppo меню беспроводной зарядки

Oppo Find X2 будет также поддерживать обратную беспроводную зарядку, но источники не раскрывают скорость зарядки - мы ожидаем, что это будет 10 Вт. Базовой беспроводной зарядкой должна стать беспроводная вспышка VOOC мощностью 30 Вт, которая была представлена еще в сентябре, а проводная зарядка SuperWOOC 2.0 мощностью 65 Вт уже была подтверждена компанией VP.
Скриншоты из пользовательского интерфейса Oppo Find X2

Глядя на скриншоты, снятые позже с Weibo, мы видим множество переключений, не только для 5G. Вы также сможете включать или выключать VoLTE, дисплей может быть установлен на 60 Гц или 120 Гц (без 90 Гц между ними) и будет иметь разрешение QHD + 3168 x 1440 пикселей, что соответствует соотношению 19,8: 9.

Пасхальное яйцо - это расположение часов на панели уведомлений - немного вправо, означающее, что в верхнем левом углу что-то есть - скорее всего, селфи-датчик внутри отверстия.
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