В сети появилось видео 4K, снятое на Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi анонсировала Mi 10 и Mi 10 Pro на прошлой неделе в Пекине, Китай. Телефоны планировалось представить мировой аудитории на MWC 2020, но с отменой конференции мы остались без объявления.



В то время, как телефоны могли быть немного задержаны, компания дала Mi 10 Pro режиссеру и фотографу Луису Гуансону, чтобы он поработал над ним. У него уже есть короткие видео со смартфонов на его канале YouTube с iPhone 6 и Google Pixel 2, так что теперь мы оставим новое видео ниже для вашего удовольствия.





Есть некоторые вещи, которые можно взять из видео, такие как детали в различных настройках освещения - на станции Grand Central и в метро, где свет искусственный и скудный. Мы хотели бы углубиться в детали и проанализировать видео до каждого пикселя, но, очевидно, видео было сжато во время прохождения QQ и позже YouTube, так что это не имело бы никакого смысла.



Кроме того, отснятый материал, скорее всего, был снят с некоторыми дополнительными настройками, такими как подставки и подвесы, поэтому, вероятно, он не полностью отражает качество камер.



Xiaomi Mi 10 Pro имеет четыре датчика на спине - главная 108MP камера + 8MP телеобъектив + 12MP 50мм портретный объектив с оптическим увеличением 2x + 20MP ультра-широкий датчик. В тесте камеры DxOMark телефон достиг отметки 124, превзойдя Huawei Mate 30 Pro и став лучшим камерофоном (на данный момент).

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