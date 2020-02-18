Samsung Galaxy Fold 2 оснащен камерой под экраном

Выпустив новый выпуск Galaxy Z Flip, Samsung продемонстрировала твердую приверженность рынку складных смартфонов, и, по слухам, Galaxy Fold 2 станет еще одним устройством, на которое инженеры не пожалеют сил. Два отдельных источника утверждают, что предстоящий преемник оригинального Fold предложит модуль под экраном для своей селфи-камеры.
Интересно, что оба источника утверждают, что Fold 2 должен появиться где-то в третьем квартале 2020 года, и один из них более конкретно указывает на июль как месяц выпуска. По цене телефон будет примерно таким же, как и его предшественник, и при раскладывании его дисплей будет чуть больше, чем 7,7-дюймовый.
Тем не менее, все еще неясно, сможет ли новая технология UTG (Ultra Thin Glass) выйти на новом Fold, потому что фабрике во Вьетнаме придется увеличить производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос.
Интересно, что оба источника утверждают, что Fold 2 должен появиться где-то в третьем квартале 2020 года, и один из них более конкретно указывает на июль как месяц выпуска. По цене телефон будет примерно таким же, как и его предшественник, и при раскладывании его дисплей будет чуть больше, чем 7,7-дюймовый.
May have an under panel camera sensor too meaning no hole. May or may not have UTG. Have to boost UTG capacity in Vietnam...— Ross Young (@DSCCRoss) February 16, 2020
Тем не менее, все еще неясно, сможет ли новая технология UTG (Ultra Thin Glass) выйти на новом Fold, потому что фабрике во Вьетнаме придется увеличить производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос.