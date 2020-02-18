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Samsung Galaxy Fold 2 оснащен камерой под экраном

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MobilZone / Гаджеты
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Выпустив новый выпуск Galaxy Z Flip, Samsung продемонстрировала твердую приверженность рынку складных смартфонов, и, по слухам, Galaxy Fold 2 станет еще одним устройством, на которое инженеры не пожалеют сил. Два отдельных источника утверждают, что предстоящий преемник оригинального Fold предложит модуль под экраном для своей селфи-камеры.
Интересно, что оба источника утверждают, что Fold 2 должен появиться где-то в третьем квартале 2020 года, и один из них более конкретно указывает на июль как месяц выпуска. По цене телефон будет примерно таким же, как и его предшественник, и при раскладывании его дисплей будет чуть больше, чем 7,7-дюймовый.


Тем не менее, все еще неясно, сможет ли новая технология UTG (Ultra Thin Glass) выйти на новом Fold, потому что фабрике во Вьетнаме придется увеличить производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос.
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