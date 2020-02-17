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Новый Realme сертифицирован с тройной камерой и суперёмкой батареей

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MobilZone / Гаджеты
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Смартфон начального уровня Realme C3 был представлен ранее в этом месяце, но, очевидно, компания собирается выпустить еще более дешевое устройство. Телефон с номером модели RMX2020 был сертифицирован по Bluetooth SIG с чипсетом MT6769 - это Helio X20, представленный почти три года назад.
Сертификация RMX2020 на Bluetooth SIG

Телефон сертифицирован во многих организациях, поэтому он определенно не похож на платформу тестирования, которую Realme построил для внутренних целей. Мы даже видим, что новое устройство будет иметь батарею на 5000 мАч и три датчика - 12MP + 2MP + 2MP, последние два, вероятно, макро- и датчики глубины. Список также показывает 6,5-дюймовый экран с разрешением FullHD, сопровождаемый 5-мегапиксельной селфи-камерой.

Это может быть индонезийская версия Realme C3 или что-то вроде Realme C3i (не путать с Realme 3i) - мы ожидаем узнать больше в ближайшие недели.
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