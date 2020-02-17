ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Новый Realme сертифицирован с тройной камерой и суперёмкой батареей
18:00
Samsung Galaxy A70e появляется в первых рендерах
16:00
Последствия отмены MWC: что будет с непредставленными телефонами
14:00
Манекен Oppo Reno3 Pro раскрывает ключевые характеристики
12:00
iQOO 3 5G достигает самого высокого показателя за всю историю AnTuTu
10:00
Samsung Galaxy A71 5G будет доступен за пределами США и Китая
08:00
Смартфон Nokia TA-1212 сертифицирован в Китае
18:36
Быстрая зарядка Realme X50 Pro не даст никаких шансов Xiaomi Mi 10
14:00
Рейтинг самых мощных недорогих смартфонов на январь 2020
12:00
Xiaomi тестирует новую функцию безопасности на MIUI 11
10:46
Это смарт-часы Xiaomi за 14 долларов
08:03
Xiaomi Mi 10 раскупили за одну минуту
06:21
Samsung выпустила два смартфона «Lite» на основе своих флагманов 2019 года: Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite
20:00
OnePlus 7/7 Pro и 7T Pro получают исправления с январским обновлением
18:00
Apple разработает собственные антенны 5G для предстоящего iPhone 5G
16:00
Предполагаемый рендер Google Pixel 5 XL с уникальной настройкой камеры
14:00
Высокий спрос на Xiaomi Mi 10 спровоцировали продажи в считанные секунды
12:00
Lenovo тизерит игровой телефон с впечатляющим баллом в тесте AnTuTu
10:00
Realme подтверждает суперкрутые флагманские характеристики для своего X50 Pro
08:00
Samsung Galaxy Z Flip - это инновация моды и дизайна шарниров
20:00
Аккумулятор Galaxy S20 Ultra емкостью 5000 мАч заряжается меньше, чем за час
18:00
Samsung Galaxy S20 и S20 + получают новые варианты цвета
16:00
Realme X50 Pro 5G будет анонсирован в конце февраля в онлайн-режиме
14:00
Motorola Razr практически невозможно отремонтировать
11:15
Стоимость сборки Xbox Series X будет чуть выше PlayStation 5
09:21
Oppo Find X2 Pro появляется на Geekbench
07:22
Samsung продает ограниченное количество Galaxy Z Flip перед официальным стартом продаж
05:23
Sony Xperia 1.1 будет снимать 8K HDR видео
20:00
Samsung Galaxy A30 получает обновление Android 10 и One UI 2.0
18:54
Смартфоны Xiaomi MI 10 и MI 10 Pro станут лучшими флагманами 2020 года
18:00
Больше никаких обновлений для PH-1 - Essential мертв
16:00
WhatsApp достигает 2 миллиардов пользователей
14:00
Nokia и HMD Global покидают MWC 2020
 Больше новостей
» » Samsung Galaxy A70e появляется в первых рендерах
-

Samsung Galaxy A70e появляется в первых рендерах

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
411
Обновление линейки Samsung среднего класса уже началось - Galaxy A71, Galaxy A51 и Galaxy A01 являются официальными, а Galaxy M31 уже в продаже. Однако, компания готовит новый телефон, который не будет частью поколения «1» - он будет называться Galaxy A70e и будет иметь менее впечатляющие камеры и отпечатки пальцев, чем обычный Samsung Galaxy A70.

3D-рендеры Galaxy A70e предполагают три вертикальных датчика, но, судя по всему, только камеры будут работать, две другие предназначены для макросъемки или портретной съемки. Мы также видим сканер отпечатков пальцев на задней панели - он был под дисплеем в оригинальной Galaxy A70.


Забавно, но Galaxy A70e будет иметь порт микро-USB внизу рядом с решеткой динамика, а аудиоразъем 3,5 мм расположен сверху. Рендеры также предлагают плоское дно и верхние края.


Samsung Galaxy A70e

Galaxy A70e изображен с дисплеем Infinity-U или Infinity-V и довольно толстой лицевой панелью внизу.
Prostotech google play Prostotech google play