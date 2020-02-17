Samsung Galaxy A70e появляется в первых рендерах

Samsung Galaxy A70e

Обновление линейки Samsung среднего класса уже началось - Galaxy A71, Galaxy A51 и Galaxy A01 являются официальными, а Galaxy M31 уже в продаже. Однако, компания готовит новый телефон, который не будет частью поколения «1» - он будет называться Galaxy A70e и будет иметь менее впечатляющие камеры и отпечатки пальцев, чем обычный Samsung Galaxy A70.3D-рендеры Galaxy A70e предполагают три вертикальных датчика, но, судя по всему, только камеры будут работать, две другие предназначены для макросъемки или портретной съемки. Мы также видим сканер отпечатков пальцев на задней панели - он был под дисплеем в оригинальной Galaxy A70.Забавно, но Galaxy A70e будет иметь порт микро-USB внизу рядом с решеткой динамика, а аудиоразъем 3,5 мм расположен сверху. Рендеры также предлагают плоское дно и верхние края.Galaxy A70e изображен с дисплеем Infinity-U или Infinity-V и довольно толстой лицевой панелью внизу.