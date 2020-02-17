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Манекен Oppo Reno3 Pro раскрывает ключевые характеристики

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MobilZone / Гаджеты
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Oppo планирует запустить Reno3 Pro в Индии 2 марта, но он будет отличаться от Reno3 Pro, анонсированного в Китае в декабре прошлого года. Этот новый вариант будет оснащен двойной камерой на передней панели, которая представляет собой комбинацию из 44-мегапиксельной камеры, соединенной датчиком глубины.
Oppo пока не раскрывает каких-либо других подробностей об индийском Reno3 Pro, но пара изображений фиктивных блоков, которые всплыли, показывают, что смартфон будет оснащен четырехместной камерой на задней панели с 64-мегапиксельным основным модулем, в отличие от 48-мегапиксельной модели на китайской версии.

Просочившееся изображение также показывает, что Reno3 Pro в Индии будет поддерживать 30 Вт VOOC Flash Charge 4.0 и иметь 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти на борту. Но, вероятно, будут и другие варианты памяти, которые еще предстоит подтвердить.
Манекен от Oppo Reno3 Pro для Индии

Остальные характеристики индийского Reno3 Pro, вероятно, будут такими же, как у китайского варианта, но мы можем увидеть другой чипсет под капотом.

Мы не знаем, сколько Reno3 Pro будет стоить в Индии, но мы знаем, что он будет продаваться через Amazon.in и Flipkart в стране, поскольку оба ритейлера разместили телефон на своих сайтах.
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